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Kürekle vurulan belinin kırılmasıyla felç kalan köpek ameliyat oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:47 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesinde, kürekle vurulan belinin kırılmasıyla felç kalan sokak köpeği, Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HİPDER) masrafları üstleneceğini belirtmesiyle ameliyat edildi.

Kürekle vurulan belinin kırılmasıyla felç kalan köpek ameliyat oldu

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, kürekle vurulan belinin kırılmasıyla felç kalan sokak köpeği, Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HİPDER) masrafları üstleneceğini belirtmesiyle ameliyat edildi. Dernek, 'Run' adı verilen 1,5 yaşındaki köpeğin 6 bin TL tutan ameliyat ve tedavi masrafları için hayvanseverlerden destek beklendiğini bildirdi.
Menemen'e bağlı Seyrek Mahallesi yakınlarında yaşayan bölge sakinleri, sokak köpeklerinden birinin omurgasının kırılmış olduğunu ve başına darbe aldığını fark edip, Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) ile iletişime geçti. Çekilen röntgen ve yapılan tetkikler sonucu omurgasına kürekle vurularak felç bırakıldığı anlaşılan ve 'Run' adı verilen köpek, masrafları HİPDER tarafından karşılanmak üzere ameliyat edildi. Yaklaşık 4,5 saat süren operasyonla köpeğin T12 olarak adlandırılan kırık omuru düzeltildi. 10-15 gün sonra bandaj çıktığında fizik tedaviye başlanacağı, yüzde 50 yürüme şansının bulunduğu belirtildi.
Run'ın toplamda 6 bin TL'lik ameliyat ve tedavi masraflarını karşılayacak olan HİPDER, sosyal medya üzerinden paylaştıkları IBAN numarasından hayvanseverlerin desteğini bekliyor. HİPDER üyelerinden İksir Altıok, "Operasyon başarılı geçti, omurgasındaki sinirler yerine yerleştirildi ve beline platin takıldı. Fakat yürüyebilecek mi bilmiyoruz, yüzde 50 şansı var. Sevindirici haber şu ki; şu an ayaklarında his var, gıdıklanmayı algılayabiliyor" dedi.

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Kürekle vurulan belinin kırılmasıyla felç kalan köpek ameliyat olduKürekle vurulan belinin kırılmasıyla felç kalan köpek ameliyat olduKürekle vurulan belinin kırılmasıyla felç kalan köpek ameliyat oldu

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