Küresel açlık düşüşte ancak tehlike devam ediyor

Ancak 52 ülkede hâlâ "ciddi", "alarm verici" ve "aşırı derecede alarm verici" seviyede açlık tehdidi var.Son 18 yılda dünya üzerinde açlık oranı azaldı. Bu tespit açlığa karşı savaşan Alman Welthungerhilfe'nin Perşembe günü yayınladığı Küresel Açlık Endeksi'nde yer alıyor. Bu endeske göre 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede küresel açlık 2000 yılında 29,2'ydi. Son endekste bu sayının 20,9'a düştüğü açıklandı.

Endekste 100 puan açlık oranının en yüksek olduğu, 0 puan ise hiç açlığın olmadığı seviyeyi gösteriyor. 20 ile 34.9 puan aralığı ise "ciddi" açlık tehdidi anlamına geliyor.

Endekse göre 119 ülkeden 51'inde açlık "ciddi" veya "alarm verici", bir ülkedeyse "aşırı derecede alarm verici" bir sorun olarak öne çıkmayı sürdürüyor. Açlık tehdidinin "aşırı derecede" alarm verdiği tek ülke, 2012 yılından bu yana istikrarsızlık, mezhep çatışması ve iç savaşla boğuşan Orta Afrika Cumhuriyeti olarak açıklandı. Çad, Haiti, Madagaskar, Sierra Leone, Yemen ve Zambiya ise açlık tehdidinin "alarm verici" seviyede olduğu ülkeler olarak sıralanıyor. Endeksteki 45 ülkedeyse "ciddi seviyede" açlık olduğu belirtiliyor. Bu ülkeler arasında Hindistan, Irak, Pakistan, Afganistan, Myanmar ve Kuzey Kore yer alıyor.