Küresel alım devleri MBFWI için İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) için İstanbul'a gelen küresel alım devleri Debenhams, Barney's ile Hudson'un Türk moda endüstrisine büyük övgü gösterdiğini belirtti.
İHKİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gültepe, Debenhams, Hudson, Barneys ile Bongenie Greider’in de aralarında bulunduğu dünya çapındaki alım gruplarının temsilcileriyle birlikte MBFWI ve yeni dönemde içerik değiştiren The Core İstanbul’u değerlendirdi.
Gültepe, MBFWI için İstanbul'a gelen küresel alım devleri Debenhams, Barney's ile Hudson'un Türk moda endüstrisine büyük övgü gösterdiğini kaydetti.
17 milyar dolarla Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı sektörü olduklarını belirten Gültepe, ihracatta kilogram birim fiyatı arttırmanın yolunun tasarımdan, markalaşmadan ve inovatif üretimden geçtiğini vurguladı.
İHKİB'in dünya çapında bir marka haline getirdiği MBFWI sayesinde Türk markalarının ve tasarımcılarının küresel vitrinde yerlerini aldıklarını aktaran Gültepe, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin hazırgiyimde markalı ihracatı yüzde 10 civarında. Tasarım odaklı ihracatta ise yüzde 1’in altındayız. Yani arzu ettiğimiz yerin çok uzağındayız. Dört Dörtlük Eylem Planı’mızla 4 yılda markalı ihracatımızı yüzde 25’e, tasarım odaklı ihracatımızı ise yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmada 12. sezonuna giren MBFWI büyük rol üstlendi. Sektör olarak 2018’e 19 milyar dolar ihracat hedefi ile başladık. 8 aylık veriler hedefin çok uzağında olmadığımızı gösteriyor. 2018’in 8 aylık bölümünde geçen yıla göre yüzde 4 artıdayız. Ocak-Ağustos döneminde 11,8 milyar dolarlık ihracat yaptık. Aslında 8 ay itibarı ile 12 milyar doların üzerinde olabilirdik. Kurban bayramındaki 4 günlük kayıp performansımızı olumsuz etkiledi. Önümüzdeki 4 ayda bu farkı kapatacağımıza ve 19 milyar dolarlık rekor ihracat hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bu yıl net ihracat gelirimizi de 14 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkarmış olacağız."
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- The Core'da konsept değişikliği yaptık
MBFWI ve The Core İstanbul Komite Başkanı Cem Altan de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) 11-14 Eylül'de gerçekleşecek moda haftasında 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarının sergileneceğini aktardı.
MBFWI’nın yarattığı sinerji sayesinde hedeflere çok daha hızlı ulaşacaklarını kaydeden Altan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İHKİB olarak sanayici ve tasarımcı iş birliğine de büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede MBFWI ile eş zamanlı düzenlediğimiz The Core İstanbul’da konsept değişikliğine gittik. The Core İstanbul’u bu sezondan itibaren tasarımcılarımızla markalarımızın bir araya gelip yeni iş birliklerine imza atacakları bir organizasyona dönüştürdük. Bu platformda Türk üreticiler, tasarımcılardan sadece koleksiyon değil aynı zamanda model de satın alarak ihracata yönelik yeni ve yerli tasarım ekonomisi yaratacaklar. Bugüne kadar buna benzer bir iş birliği gerçekleşmedi. Bu kapsamda birebir tanıtım ve toplantılarla doğru üreticinin doğru tasarımcıyla bir araya gelmesini sağlayacağız."
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- "Türkiye fırsatlarla dolu, kendinizi daha çok tanıtın"
ABD merkezli alım devi Barney’s New York temsilcisi Chiristine Ellis ise tasarım gücü ve hızlı üretim kapasitesi ile Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyonda büyük fırsatları barındırdığını belirtti.
Döviz kurlarının TL karşısında yılbaşından bu yana yüzde 70’i aşan değer artışının alım grupları için Türkiye’nin cazibesini daha da arttırdığını vurgulayan Ellis, şunları aktardı:
"ABD yıllık 100 milyar dolara yakın hazır giyim ithalatı yapıyor. Dünyanın 5’inci büyük hazır giyim tedarikçisi olan Türkiye’nin ABD’ye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise sadece 560 milyon dolar. ABD’nin hazır giyim ürünü tedarik ettiği ülkeler listesinde Türkiye 20’inci sırada yer alıyor. Üretim kapasitesi ve güçlü tasarım alt yapısına sahip Türk moda endüstrisi, ABD pazarında çok daha üst sıralarda olabilir. Çünkü Türkiye fırsatlarla dolu bir ülke. Bu nedenle İstanbul’u tercih ettim. Kalite ve rekabetçi fiyat verebilme gücü ülkenizi rakipleri karşısında öne çıkarıyor. Bu noktada tanıtımın rolünü de çok önemsiyorum. Moda endüstrinizin kamu otoritesi ile de el ele verip başta ABD olmak üzere tüm pazarlarda güçlü bir tanıtım atağı başlatması gerektiğini düşünüyorum."
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- "Türk moda endüstrisi hızlı çözüm üretiyor, güven veriyor"
Debenhams UK Dış Ticaret Direktörü Sara Bradley, 15 yıldır alım yaptığı Türkiye’nin hızlı moda ve inovatif ürün konusunda çok ileri bir konumda olduğunu belirtti.
Türkiye’den hemen her kategoriden ürün aldıklarını dile getiren Bradley, "Ülkeniz ürün çeşitliliği ve hızlı modanın yanı sıra, sorunların hızlı çözümü konusunda da bize güven veriyor. Ayırca modacılarınız özgün tasarımlara imza atıyorlar. Onların yeni sürprizlerini görmek için İstanbul’a geldim." bilgisini verdi.
Hudson’s Bay Canada Moda Direktörü Tyler Franch de moda endüstrisinin farklı, özgün ve yeni tasarımlar görmek istediğini vurguladı. Günümüzde farkı gençlerin yarattığına dikkati çeken Franch, şunları kaydetti:
"Türkiye’nin genç tasarımcılara verdiği destek beni çok etkiliyor. Moda endüstriniz genç tasarımcıları her türlü desteği sunarak çok önemli bir iş yapıyor. Önümüzdeki dönem piyasada genç, butik tasarımcıların etkin olduğu bir dönem olacak. Kendi mağazalarımda bu tür alımlara önem veriyorum. Ben bir süredir New York, Paris, Londra, ve Milano moda haftalarına gitmiyorum. Yeni ve farklı ürün arayışım olduğu için İstanbul’a geldim. Çok verimli bir ziyaret olduğunu şimdiden söyleyebilirim."
Bongenie Greider Kadın Giyim Departmanı Sorumlusu Tatiana Shanina ise Türk tasarımcıların geleneksel çizgileri çok başarılı bir şekilde modern trendlerle birleştirdiğini belirterek, Türkiye’nin moda endüstrisinde ve tasarımda geldiği noktanın kendisini çok etkilediğini vurguladı.
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