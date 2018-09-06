“Küresel anlamda yılda 2 bin şarbon vakasına rastlanıyor”

İSTANBUL, (DHA) -TARIM ve gıda konusundaki güncel gelişmeleri paylaşan Gıdahattı, şarbon konusunda önemli bir gerçeği açıkladı. Başta Türkiye olmak üzere yıllardır birçok Avrupa ülkesinde görülen ve Avrupa’nın Hayvan Hastalıkları Uyarı Sistemi (ADNS) tarafından düzenli olarak raporlanan vakaların dökümü çıkarıldı. Hastalığın Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika’da nadiren görüldüğü ve halen küresel anlamda yılda 2 bin vakaya rastlandığı belirtildi.

Türkiye’de son dönemde gündem konusu olan şarbon, hayvanlardan insanlara bulaşabilen, ölüm riski taşıyan hastalıklar arasında yer alıyor. Hastalığa yol açan "Bacillusanthracis" bakterisinin sporlar yoluyla yayılabiliyor olması ve bu sporların dayanıklı olması söz konusu hastalığın tehlikesini arttırıyor. Şu anda en yaygın olarak Sahra altı Afrika ve Orta Doğu’da görülen şarbonun, Avrupa kıtasında ise en fazla güney bölgelerde görülüyor. Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika’da nadiren görülen hastalıkla ilgili küresel anlamda yılda 2 bin vakaya rastlanılıyor.