Küresel Aşı Zirvesi'nde 7,8 milyar euro toplandı

İngiltere'nin ev sahipliğinde 50'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Küresel Aşı Zirvesi'nde aşı programları için 7 milyar 800 milyon euroluk kaynak taahhüdünde bulunuldu.

Görüntülü konferans şeklinde düzenlenen zirve, 2000 yılında hayata geçirilen Aşı ve Bağışıklık Küresel İttifakı'nın (Gavi) düzenlediği üçüncü bağış konferansı olma özelliği taşıyor. Elde edilen ek kaynakla önümüzdeki beş yıllık zaman diliminde 300 milyon çocuğun çocuk felci, tifo ve kızamık gibi hastalıklara karşı aşılanması hedefleniyor.

Gavi, koronavirüse karşı aşının bulunması sonrasında aşıyı yoksul ülkeler için satın alma amacıyla oluşturulan fona da 2 milyar dolarlık kaynak sağlandığını açıkladı. Fonla, yoksul ülkelerde sağlık çalışanları ve yüksek riskli kişilere yapılacak aşı dozlarının garanti altına alınması hedefleniyor.

En büyük katkı İngiltere'den

Konferansa ev sahipliği yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesi adına beş yıllık süreçte ödenmek üzere 2 milyar 8 milyon dolarlık yardım taahhüdünde bulunurken Almanya ve Fransa 600'er milyon euro, AB de 300 milyon euroluk yardım taahhüt etti. Kanada 600 milyon dolar ve Japonya 300 milyon dolarlık kaynak sözü verdi.