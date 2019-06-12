Küresel Barış Endeksi: Türkiye 3 sıra geriledi, 163 ülke arasında 152. sırada

Raporda Türkiye'de çatışma nedenli iç göçün azaldığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan önemli miktarda göçün sürdüğü, şiddetin ekonomik maliyetinin milli gelirin yüzde 10'una ve kişi başına 2650 dolara denk düştüğü belirtildi.

Türkiye'de geçen yıla kıyasla "terör etkisinin" azaldığı kaydedildi. Ancak Türkiye, Avrupa'da bu kategoride en yüksek puana sahip ülke konumunda.

Raporda , Türkiye dışında Avrupa ülkelerinin çoğunda, siyasi tutuklamalar, gözaltında kayıplar ve işkencenin de dahil olduğu "siyasi terör" seviyesinin düşük olduğu ifade edildi.

Merkezi Avustralya'nın Sydney kentinde olan düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün açıkladığı 2019 Küresel Barış Endeksi'nde Türkiye 3 sıra gerileyerek 163 ülke arasında 152. sırada yer aldı. Türkiye geçen yıl da 3 basamak gerileyip 149. sıraya inmişti.

Ancak rapora göre dünya 10 yıl öncesine kıyasla bugün daha az barışçıl. Barış bakımından en fazla gelişme gösteren 5 ülke Ukrayna, Sudan, Mısır, Kuzey Makedonya ve Ruanda.

Küresel Barış Endeksi sıralaması

Sıra no.

İlk 15 ülke

Sıra no.

Son 15 ülke

1

İzlanda

149

Kuzey Kore

2

Yeni Zelanda

150

Ukrayna

3

Portekiz

151

Sudan

4

Avusturya

152

Türkiye

5

Danimarka

153

Pakistan

6

Kanada

154

Rusya

7

Singapur

155

Demokratik Kongo Cum.

8

Slovenya

156

Libya

9

Japonya

157

Orta Afrika Cum.

10

Çekya

158

Somali

11

İsviçre

159

Irak

12

İrlanda

160

Yemen

13

Avustralya

161

Güney Sudan

14

Finlandiya

162

Suriye

15

Butan

163

Afganistan

Dünya 10 yıl öncesine kıyasla daha az barışçıl

2019 Küresel Barış Endeksi'nde öne çıkan ana göstergeler şunlar:

Dünyada ortalama barış seviyesi bakımından son beş yılda ilk kez hafif bir ilerleme kaydedildi.

Son 10 yılda ortalama küresel barış seviyesinde yüzde 3,78 kötüleşme oldu.

2008'den bu yana, barış endeksinin en altında yer alan 25 ülkede yüzde 11 kötüleşme, en üstteki 25 ülkede ortalama yüzde 1,8 iyileşme kaydedildi.

72 ülkenin askeri harcamalarının milli gelirdeki paylarında düşüş oldu.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika dünyanın en az barışçıl bölgeleri olmaya devam ediyor.

2018 yılında şiddet olaylarının küresel ekonomik etkisi 14,1 trilyon dolar oldu. Bu rakam, dünya milli gelir toplamının yüzde 11,2'sine ve kişi başına 1853 dolara denk düşüyor.

Küresel ısınma dünya barışını tehdit ediyor

Endekse göre küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliği; çatışmalara yol açarak veya insanların yaşamını, güvenliğini ve geçim kaynaklarını etkileyip bu çatışmaların daha da yoğunlaşmasına neden olarak dünya barışını olumsuz etkiliyor.

Dünyada 1 milyar insan, iklim değişikliğinin yol açtığı tehlikelere yüksek düzeyde maruz kalıyor ve bunların 400 milyonu barış seviyesinin zaten düşük olduğu ülkelerde yaşıyor.