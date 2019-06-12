Küresel Barış Endeksi: Türkiye 3 sıra geriledi, 163 ülke arasında 152. sırada

Merkezi Avustralya'nın Sydney kentinde olan düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün açıkladığı 2019 Küresel Barış Endeksi'nde Türkiye 3 sıra gerileyerek 163 ülke arasında 152. sırada yer aldı. Türkiye geçen yıl da 3 basamak gerileyip 149. sıraya inmişti.
Raporda, Türkiye dışında Avrupa ülkelerinin çoğunda, siyasi tutuklamalar, gözaltında kayıplar ve işkencenin de dahil olduğu "siyasi terör" seviyesinin düşük olduğu ifade edildi.
Türkiye'de geçen yıla kıyasla "terör etkisinin" azaldığı kaydedildi. Ancak Türkiye, Avrupa'da bu kategoride en yüksek puana sahip ülke konumunda.
Raporda Türkiye'de çatışma nedenli iç göçün azaldığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan önemli miktarda göçün sürdüğü, şiddetin ekonomik maliyetinin milli gelirin yüzde 10'una ve kişi başına 2650 dolara denk düştüğü belirtildi.
Avrupa ülkeleri Küresel Barış Endeksi'nin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.
Listenin ilk 25 sırasındaki ülkelerin 17'si Avrupa'da. Raporda, Avrupa'daki 36 ülkenin 22'sinin geçen yıla kıyasla daha barışçıl hale geldiği kaydediliyor.
Ancak rapora göre dünya 10 yıl öncesine kıyasla bugün daha az barışçıl. Barış bakımından en fazla gelişme gösteren 5 ülke Ukrayna, Sudan, Mısır, Kuzey Makedonya ve Ruanda.
Küresel Barış Endeksi sıralaması
Sıra no.
İlk 15 ülke
Sıra no.
Son 15 ülke
1
İzlanda
149
Kuzey Kore
2
Yeni Zelanda
150
Ukrayna
3
Portekiz
151
Sudan
4
Avusturya
152
Türkiye
5
Danimarka
153
Pakistan
6
Kanada
154
Rusya
7
Singapur
155
Demokratik Kongo Cum.
8
Slovenya
156
Libya
9
Japonya
157
Orta Afrika Cum.
10
Çekya
158
Somali
11
İsviçre
159
Irak
12
İrlanda
160
Yemen
13
Avustralya
161
Güney Sudan
14
Finlandiya
162
Suriye
15
Butan
163
Afganistan
2019 Küresel Barış Endeksi'nde öne çıkan ana göstergeler şunlar:
Endekse göre küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliği; çatışmalara yol açarak veya insanların yaşamını, güvenliğini ve geçim kaynaklarını etkileyip bu çatışmaların daha da yoğunlaşmasına neden olarak dünya barışını olumsuz etkiliyor.
Dünyada 1 milyar insan, iklim değişikliğinin yol açtığı tehlikelere yüksek düzeyde maruz kalıyor ve bunların 400 milyonu barış seviyesinin zaten düşük olduğu ülkelerde yaşıyor.
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