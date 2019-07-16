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Küresel borçlar 246 trilyon dolara ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:39 | Son Güncelleme

Yılın ilk çeyreğinde küresel borç 3 trilyon dolar artarak 246 trilyon dolara yükseldi - Toplam borç, ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 320’sine denk geldi - Gelişmekte olan 30 büyük ekonominin hane halkı ve şirketlerin borcunu içeren toplam borç da bu yılın birinci çeyreğinde 69,1 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı

BERLİN (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Küresel borç seviyesi bu yılın ilk çeyreğinde 3 trilyon dolar artarak 246 trilyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) yayınladığı rapordan derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde küresel borç tutarı 3 trilyon dolar artarak 246 trilyon dolara yükseldi. Geçen yılın ilk çeyreğinde toplam küresel borç 248 trilyon dolarla bütün zamanların en yükseğine çıkmıştı.

Toplam borcun ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) üç katını aşarak yüzde 320’sine ulaşması dikkati çekti.

Rapora göre, toplam GSYH'ye oranları dikkate alındığında, hane halkına ait borçlar yüzde 60, finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 91, kamuya ait borçlar yüzde 87 ve banka gibi finansal şirketlere ait borçlar da yüzde 81 düzeyinde gerçekleşti.

IIF raporunda, merkez bankalarının parasal genişleme politikalarından dolayı borçlanma maliyetlerinin düşük olmasının ülkeleri yeni borç almaya teşvik ettiği belirtilerek, bunun da küresel borcun söz konusu düzeye yükselmesine sebep olduğu kaydedildi.

- Gelişmekte olan ülkelerin borcu 69,1 trilyon dolar ile rekor kırdı

Parasal genişlemenin gelişmekte olan ülkelerdeki oluşturduğu borç konusunda da uyarıda bulunan IIF raporunda, Çin, Hindistan, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan 30 büyük ekonominin hane halkı ve şirketlerin borcunu içeren toplam borcunun bu yılın birinci çeyreğinde 69,1 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdığı bildirildi.

Rapora göre, gelişmekte olan 30 en büyük ekonominin toplam borcu Mart ayı sonunda bunların GSYH’lerinin yüzde 216,4’ine denk geliyor. Bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 212,4 olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu ülkelerde şirketlere ait toplam borçların bu ülkelerin toplam GSYH'lerine oranı, yüzde 92,6 düzeyinde bulunuyor.

Çin’deki şirketlerin yaklaşık 21 trilyon dolarla söz konusu borçta en fazla payı alması dikkati çekiyor.

- ABD’nin borcu 69 trilyon dolar

IIF raporunda, iş dünyasının gittikçe, borçlu firmaların küresel risk iştahındaki dalgalanmalara daha fazla maruz kalmasına neden olan "kısa vadeli borçlanmaya" bağlı kaldıkları uyarısında da bulunuldu.

Almanya, İngiltere ve ABD gibi gelişmiş ülkelerin borçları da bu yılın birinci çeyreğinde 1,6 trilyon dolar artarak 177 trilyon dolara yükselirken, bunun 69 trilyon doları ABD hükümetinin borçlarından oluştu.

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