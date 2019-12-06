Küresel Çapta Petrol Üretiminde Kesinti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki bir grup petrol üreticisi ülkenin, arz fazlasını önlemek amacıyla son on yılın en büyük üretim kesintisine gitmesi bekleniyor. Her iki blok ortak karar alırsa 2020’nin ilk üç ayında üretim azaltılacak.

Viyana’da Perşembe günü toplanan OPEC üyelerinin ortak kararı OPEC+ olarak bilinen Rusya ve diğer üreticilerle bir araya geleceği Cuma günkü toplantıda kesinleştirmesi bekleniyor.

Küresel arz fazlasını ve petrol fiyatlarını desteklemek için yapılan üretim kısıntısının günde 1,2 milyon varil olması hedefleniyor. Bu kısıtlamanın Ocak’tan itibaren üç ay sürmesi bekleniyor.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Suudi Arabistan ve Rusya’nın dahil olduğu ülkelerin enerji bakanlarından oluşan bir panelin OPEC+ ülkelerinin kısıntıları günde 500 bin varil düzeyine getirmeleri tavsiyesinde bulunduğunu kaydetti. Günde 1,7 milyon varil kısıntı küresel üretimin yüzde 1,7’sine denk geliyor. Novak, rafine ürünlere ve ham petrole düşük mevsimsel talep nedeniyle ilk çeyrekte arz fazlası riski öngördüklerini kaydetti.