Küresel Çapta Petrol Üretiminde Kesinti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki bir grup petrol üreticisi ülkenin, arz fazlasını önlemek amacıyla son on yılın en büyük üretim kesintisine gitmesi bekleniyor. Her iki blok ortak karar alırsa 2020’nin ilk üç ayında üretim azaltılacak.
Viyana’da Perşembe günü toplanan OPEC üyelerinin ortak kararı OPEC+ olarak bilinen Rusya ve diğer üreticilerle bir araya geleceği Cuma günkü toplantıda kesinleştirmesi bekleniyor.
Küresel arz fazlasını ve petrol fiyatlarını desteklemek için yapılan üretim kısıntısının günde 1,2 milyon varil olması hedefleniyor. Bu kısıtlamanın Ocak’tan itibaren üç ay sürmesi bekleniyor.
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Suudi Arabistan ve Rusya’nın dahil olduğu ülkelerin enerji bakanlarından oluşan bir panelin OPEC+ ülkelerinin kısıntıları günde 500 bin varil düzeyine getirmeleri tavsiyesinde bulunduğunu kaydetti. Günde 1,7 milyon varil kısıntı küresel üretimin yüzde 1,7’sine denk geliyor. Novak, rafine ürünlere ve ham petrole düşük mevsimsel talep nedeniyle ilk çeyrekte arz fazlası riski öngördüklerini kaydetti.
Novak, kesintilerin 2020’nin ilk çeyreği boyunca devam edeceğini söyledi. Bu, kısıntıları 2020’nin Haziran ya da Aralık ayına kadar devam ettirmeyi uman bazı OPEC bakanlarının planladığından daha kısa süreli bir takvime işaret ediyor.
OPEC+ ülkeleri 2017’den bu yana üretimde gönüllü olarak kısıtlamaya gidiyor. Amaç dünyanın en büyük petrol üreticisi haline gelen ABD’nin üretim fazlasının önüne geçmek.
Washington’un OPEC üyeleri İran ve Venezuela’yı yaptırımlarla hedef alması üretim kısıntısının daha da derin olmasına neden oluyor.
OPEC’in kararları petrol fiyatlarının geçen yıl boyunca varil başına 50-75 dolar arasında kalmasını sağlamıştı. Brent petrol ise bu hafta itibarıyla 63 dolardan işlem görüyor.
OPEC üyesi olmayan Rusya, soğuk kış aylarında üretimi azaltmanın petrol sahalarına zarar vereceği görüşünde. Suudi Arabistan ise petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi bütçe gelirini arttıracağı için kısıntıya daha sıcak bakıyor.
OPEC’in kararları geçmişte ABD Başkanı Donald Trump’tan tepki görse de Trump son aylarda OPEC hakkında fazla yorumda bulunmadı. Ancak bu durumun benzin ve mazot fiyatlarının Kasım 2020 seçimleri öncesinde yükselmesi halinde değişebileceği yorumu yapılıyor.
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