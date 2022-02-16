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Küresel çip krizi: ABD şirketlerinin yarı iletken stoku azalıyor

16.02.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ticaret Bakanlığı, ülkedeki çip üreticilerinin yarı iletken stoklarının küresel çip krizi nedeniyle azaldığını açıkladı. Bakanlığın 150’den fazla şirketle yaptığı anketin sonucuna göre 2019 yılında şirketlerin elinde 40 günlük stok bulunurken 2021’in son döneminde bu beş güne düştü.

Küresel çip krizi: ABD şirketlerinin yarı iletken stoku azalıyor

ABD Ticaret Bakanlığı, ülkedeki çip üreticilerinin yarı iletken stoklarının küresel çip krizi nedeniyle azaldığını açıkladı.

Bakanlığın 150'den fazla şirketle yaptığı anketin sonucuna göre 2019 yılında şirketlerin elinde 40 günlük stok bulunurken 2021'in son döneminde bu beş güne düştü.

Pandemi sırasında yaşanan üretim ve tedarik sorunlarının yanı sıra elektronik cihaz satışlarında büyük bir artış gerçekleşmesi, üreticilerin talebe yetişememesine yol açtı.

Çip üretiminin talebe yetişememesi otomobil, beyaz eşya ve akıllı telefon gibi pek çok sektörü derinden etkiledi.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, "Uzun vadede tek çözüm ülke içindeki üretimi artırmak" dedi.

Anketin sonucuna göre çip üretiminde kullanılan yarı iletkenlere yönelik talep 2021'de 2019'a kıyasla yüzde 17 arttı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin gündeminde de ülke içinde yarı iletken üretimi ve ar-ge çalışmalarını geliştirmeyi hedefleyen 52 milyar dolarlık bir paket bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden, bir süredir ülke içindeki çip üretimini artırma politikası izliyor.

En büyük üreticilerden biri olan Intel, Ohio eyaletinde 20 milyar dolarlık bir yatırımla dünyanın en büyük çip üretim tesislerinden birini kurmayı planladığını açıkladı.

Güney Koreli Samsung şirketi de Kasın ayında Texas eyaletinde 17 milyar dolarlık bir bilgisayar çipi fabrikası inşa etmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

Samsung'un ABD'deki en büyük yatırımı olacak bu tesisin 2024 yılında üretime geçmesi hedefleniyor.

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