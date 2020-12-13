Küresel Corona Virüsü Aşısı Yarışında Son Durum Ne?

Amerikan ilaç firması Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, Corona virüsü aşısının öncüleri. Bu iki firma, ileri aşama denemelere ilişkin tam verileri 18 Kasım'da açıklayarak bir ilke imza attı. İngiltere ise 3 Aralık'ta aldığı kararla Pfizer aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu. İngiltere'yi 9 Aralık'ta aynı kararı alan Kanada izledi. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Aşı Danışma Kurulu, 10 Aralık'ta düzenlenen toplantıda aşıya acil kullanım ruhsatı verilmesi lehine karar aldı. Bu tavsiye üzerine FDA Cuma gecesi aşıyı onayladı. Avrupa İlaç Dairesi (EMA) değerlendirmesini 29 Aralık'ta tamamlayacak. Hindistan ise değerlendirme sürecini hızlandırdı.

Peki dünya genelinde 1 milyon 600 bin kişinin ölümüne neden olan Corona virüsü pandemisine karşı yürütülen aşı yarışında son durum nedir?

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bünyesindeki Aşı Danışma Kurulu ise 10 Aralık'taki toplantısında Pfizer aşısının acil kullanım onayı alması yönünde tavsiyede bulunmuş, FDA de aşıya Cuma gecesi onay vermişti.

İngiltere, Amerikan ilaç firması Pfizer'ın Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Corona virüsü aşısına onay veren ve 8 Aralık'ta kitlesel aşılama çalışmalarına başlayan ilk ülke oldu. İngiltere, bu kararı, ileri aşama denemelerin nihai sonucuna göre aşının yüzde 95 oranında etkili olduğunun kanıtlanması üzerine aldı.

İngiliz ilaç firması AstraZeneca, ileri aşama denemelere ilişkin ön verileri 23 Kasım'da açıklamasının ardından İngiltere'de onay almayı bekliyor. Ortalama yüzde 70 oranında etkinliğe sahip AstraZeneca aşısı, aşının önce yarım, daha sonraysa tam doz uygulandığı küçük bir grup denek üzerindeyse yüzde 90'a varan etkinlik gösterdi. Ancak denetçilerin yapacakları değerlendirmede farklı dozlara ilişkin etkinlik verilerini nasıl ele alacakları netlik kazanmış değil. Hindistan ise hızlandırılmış değerlendirme süreci kapsamında AstraZeneca'dan daha fazla veri talebinde bulundu. Firma, Avrupa İlaç Dairesi EMA ile de temas halinde.

Bir başka Amerikan firması, Moderna, Pfizer'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. İleri aşama deneylere ilişkin tam veri analizini 30 Kasım'da açıklayan firma, geliştirdiği Corona aşısının yüzde 94,1 oranında etkin olduğunu duyurdu. FDA Aşı Danışma Kurulu, Moderna aşısına ilişkin toplantısını 17 Aralık'ta, EMA ise 12 Ocak'ta yapacak.

Pfizer ve BioNTech'i hangi firmalar izliyor?

Öte yandan Amerikan ilaç firması Johnson & Johnson, denemelere ilişkin verileri bu yılın sonunda ya da 2021 başında açıklamayı planlıyor. Aşının etkinliğinin kanıtlanması durumunda Johnson & Johnson'ın 2021 yılı Şubat ayında Amerika'da ruhsat başvurusu yapması bekleniyor. Johnson & Johnson, 9 Aralık'ta, klinik deneylerde yer alan hedef denek sayısını 60,000'den 40,000'e indirdiğini açıkladı. Bunun nedeni, gönüllü katılımcıların ne kadar hızlı enfekte olacağına bağlı olan deneyleri hızlandırmak.

Amerikan Novavax firması ise İngiltere'de sürdürdüğü ileri aşama deneylere ilişkin sonuçları 2021'in ilk çeyreğinde elde etmeyi hedefliyor. Ancak Fransız Sanofi ve İngiliz GlaxoSmithKline, 11 Aralık'ta yaptıkları açıklamalarda, geliştirdikleri aşıların orta seviye denemelerde yaşlı bireylerde yetersiz bağışıklık yanıtı ortaya koyduğunu, bu nedenle 2021 yılı Şubat ayında yeni çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Aşı denemelerinde ne oluyor?

İlaç firmaları, geliştirdikleri aşıları, plasebo adı verilen ve etkin ilaç içermeyen bir solüsyona karşı test diyor. Amaç, aşı alan gönüllülerde görülen Corona virüsü enfeksiyonlarının, sadece plasebo alanlara kıyasla ciddi oranda düşük olup-olmadığını gözlemlemek.