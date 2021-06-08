Küresel dev operasyonun bilançosu: 800'den fazla gözaltı

Dünya çapında organize suç örgütlerine karşı düzenlenen dev polis operasyonunda 800'den fazla kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi vermek üzere hem operasyona katılan ülkelerde hem de Avrupa polis teşkilatı Europol'ün Lahey'deki merkezinde, ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) temsilcilerinin de katıldığı basın toplantıları düzenlendi.

Lahey'deki basın toplantısında operasyon kapsamında 700'den fazla binada arama yapıldığını ve tonlarca uyuşturucu maddeye el konulduğunu belirten Europol temsilcileri, suç örgütlerinin 100'den fazla ülkede faaliyet gösterdiklerini tespit ettiklerini söyledi. Europol'ün verdiği bilgiyi göre operasyonlarda 8 ton kokain, 22 ton kenevir, 2 ton sentetik uyuşturucu, 250 adet ateşli silah, 55 lüks araç ve küresel olarak toplam 148 milyon dolardan fazla da nakit para ele geçirildi.

Polis üç yıl boyunca haberleşmeyi takip etti

Suç örgütü üyelerinin "ANOM" adlı şifreli bir mesajlaşma sistemini kullandıklarını ve polisin bu sisteme sızması sonucu şüphelilerin tespit edildiğini belirten yetkililer, 18 ay boyunca 27 milyondan fazla mesajın ve telefon görüşmesinin filtrelendiğini aktardı. Çete üyelerinin iletişim sistemine sızılması ise çetenin içine karışan gizli polisler tarafından sağlandı.