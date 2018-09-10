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Küresel Donörler Forumu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 18:39 | Son Güncelleme

İlki 2008'de İstanbul'da gerçekleştirilen "Küresel Donörler Forumu"nun 8'incisi Londra'da düzenlendi - 12 Eylül'e kadar sürecek programda insan onuru, radikalleşmeye karşı direnç, sosyal dayanışma, inanç temelli bağış ile veri destekli hayırseverlik gibi konular ele alınacak - Forumun 10'uncu yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek

Küresel Donörler Forumu başladı

LONDRA (AA) - "Küresel Donörler Forumu"nun 8'incisi, bu yıl çok sayıda kişinin katılımıyla Londra'da başladı.

Chicago merkezli "Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi (World Congress of Muslim Philanthropists)" tarafından ilki 2008'de İstanbul'da gerçekleştirilen forum, Londra'da British Museum’da düzenlendi.

Üç gün sürecek programda, insan onuru, radikalleşmeye karşı direnç, sosyal dayanışma, inanç temelli bağış ile veri destekli hayırseverlik gibi konular ele alınacak.

Hükümetlerin, yardım kuruluşlarının ve vakıf temsilcilerinin yanı sıra araştırmacıların da katıldığı forum, dünya genelindeki Müslüman yardımseverlerin bir araya gelmesine olanak sağlıyor.

Küresel Donörler Forumu, etnik, siyasi, dini ayrımları aşarak eşitlikçi ve barışçı bir dünyanın oluşmasına katkı sağlamak amacıyla mali ve fikri kaynakları mobilize etmeyi amaçlıyor.

Foruma Londra'nın ilk Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han da katılacak.

- Emine Erdoğan'a ödül

Daha önce Abu Dhabi, Doha, Dubai, Kuala Lumpur ve Washington'da da düzenlenen forumun 10'uncu yılında ilk kez "Hayırseverlik Mirası Ödülleri" verilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, yarın Mansion House’da düzenlenecek törenle "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" takdim edilecek.

Erdoğan, uluslararası meseleler karşısında gösterdiği insani duyarlılıkların yanı sıra Türkiye'de de eğitim, sağlık, engelli sorunları gibi pek çok alanda hayırseverlik faaliyetlerinde bulunmuş ve mülteciler için de yardım çalışmaları yapmıştı.

Emine Erdoğan, 2017 Eylül ayında kalabalık bir heyetle Myanmar'ın Arakan eyaletindeki insanlık dramına dikkat çekmek üzere Bangladeş'teki Kutupalong Kampı'nı ziyaret etmiş ve burada yardım dağıtmıştı.

Emine Erdoğan, Arakanlı Müslümanların yaşadığı vahşetin uluslararası kamuoyuna taşınması amacıyla CNN International'da "İnsanlık Rohingya Müslümanlarına Sırtını Dönmemeli" mesajı taşıyan bir makale de kaleme almıştı.

Dünya liderlerinin eşlerine de bu konuda bir mektup yazan Emine Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletlerde (BM) "Akdeniz, Afrika ve Myanmar'a yönelik insani yaklaşımlar" konulu bir toplantıya katılarak, Türkiye'nin mülteciler ve insani yardım politikalarını anlatmıştı.

Can güvenliği tehditlerine rağmen 2012'de Myanmar'a giden Emine Erdoğan, Arakanlı Müslümanlara uygulanan baskı ve şiddeti uluslararası kamuoyunun dikkatine taşımış, yardım kampanyalarının başlatılmasına öncülük yapmıştı.
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- "Gazze'deki saldırıların sona ermesi" çağrısında bulundu

Emine Erdoğan'ın uluslararası meseleler karşısında gösterdiği insani duyarlılıkların bir başka örneği ise 2009'da Gazze'ye yapılan saldırılar konusunda oldu.

"Filistin'de Barış İçin Kadınlar" adlı uluslararası bir zirve düzenleyerek çok sayıda lider eşini İstanbul'a davet eden Emine Erdoğan, dünya kamuoyuna Gazze'deki saldırıların sona ermesi çağrısı yaptı.

Emine Erdoğan Türkiye'de eğitim, sağlık, engelli sorunları gibi pek çok alanda hayırseverlik faaliyetlerinde bulunurken, mülteciler için de her fırsatta yardım çalışmaları yürütüyor.

Küresel Donörler Forumu

Küresel Donörler Forumu

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