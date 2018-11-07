"Küresel Düzendeki Değişim" semineri

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı dış politika, Çin'in askeri gücünün artması ve Avrupa dahil birçok ülkede milliyetçiliğin yükselmesi gibi gelişmelerin dünya düzenini daha karmaşık hale getirdiğine işaret eden Hosoya, bu gibi gelişmelerin uluslararası iş birliğini daha zor hale getirdiğini belirtti.

Hosoya, "Japonya'nın Değişen Dünya Düzeninde Hint-Pasifik Stratejisi" başlıklı konuşmasında, Türkiye ile Japonya'nın ortak siyasi ve ekonomik problemlere sahip olduğunu belirterek iki ülkenin birçok konuda neredeyse aynı noktada durduğunu söyledi.

Seminer kapsamında gerçekleştirilen "Neoliberal Dünya Düzeninde Değişim ve Büyük Güçler" başlıklı panelde Keio Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Yuichi Hosoya, Brookings Enstitüsü ABD ve Avrupa Çalışmaları Merkezi Türkiye Projesi Direktörü Prof. Dr. Kemal Kirişci ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev konuşma yaptı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde (TOBB ETÜ) "Küresel Düzendeki Değişim: Aktörler, Bölgeler ve Meseleler" konulu seminer düzenlendi.

Kirişci, öte yandan demokrasi ve kurallara dayalı liberal dünya düzeninin, birtakım problemlerle karşılaştığına dikkati çekerek buna Çin'in askeri gücünü artırması ve Rusya tarafından uygulanan antidemokratik politikaları örnek verdi.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana liberal dünya düzeninin lideri konumunda olduğunu belirten Kirişci, bu noktada Birleşmiş Milletlerin (BM) rolünün de hayati olduğunu söyledi.

Mevcut liberal dünya düzeninin Japonya ve Türkiye'nin yararına olduğunu vurgulayan Kirişci, iki ülkenin de bu sistemi desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

Japonya'nın bu yaklaşımla Asya'daki ve diğer ülkelerle iş birliği içinde olması gerektiğini dile getiren Hosoya, Türkiye'nin değişen dünya düzeninde büyük role sahip olacağını sözlerine ekledi. \

Hosoya, ülkelerin değişen dünya düzenine karşı yeni politikalar belirlemesi gerektiğine işaret ederek Japonya'nın belirlemesi gereken politikanın başlığını, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik Stratejisi" şeklinde adlandırdı.

Yurdusev de "Dünya Düzeni ve Kültürel ve Kimliksel Faktörler" konulu konuşmasında kültür ve kimlik gibi faktörlerin dünya düzeninin oluşmasındaki rolüne değindi.

Dünya düzenin ana maddesini "ötekilerin tanınması"nın teşkil ettiğini belirten Yurdusev, kültürel çeşitliliğin dünya düzenine kattığı zenginlikten bahsetti.

Yurdusev, mevcut dünya düzeninin adaletsizlik üzerine kurulduğunu ifade ederek Osmanlı İmparatorluğu döneminde uygulanan Nizam-ı Alem sisteminin, "daha adil bir dünya düzeni" için iyi bir örnek olduğunu söyledi.

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- "Türkiye, Kore Yarımadası'ndaki demokrasiye katkı sağladı"

Seminer kapsamında düzenlenen "Neoliberal Dünya Düzeninde Değişim ve Bölgesel Perspektifler" başlıklı diğer bir panelde Keio Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Junya Nisino ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gencer Özcan konuşma yaptı.

Nisino, Kore Yarımadası'ndaki güncel durumu anlattığı konuşmasında Güney Kore, Hindistan ve Türkiye'nin Japonya’nın önemli ortaklarından biri olduğunu kaydetti.