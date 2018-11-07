"Küresel Düzendeki Değişim" semineri

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, göç konusunun küresel bir mesele haline geldiğini belirterek, "Şehirlerine ve kasabalarına kabul ettiği Suriyeli göçmenler konusunda Türkiye'nin önemi ve icra ettiği rolün altını bir kez daha çiziyorum." dedi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (TOBB ETÜ) "Küresel Düzendeki Değişim: Aktörler, Bölgeler ve Meseleler" konulu seminer düzenlendi. Büyükelçi Christian Berger, burada yaptığı konuşmada, AB ülkelerinde 22 milyon göçmenin bulunduğunu, 2016'da AB'nin 720 bin göçmene vatandaşlık verdiğine dikkati çekerek, "Bu sayı Kanada, Avustralya ve ABD'nin toplamında 3 kat fazladır." ifadesini kullandı. Berger, AB ülkelerinde iltica sürecinin ardından oturma izni alanlarının sayısının 3,1 milyon olduğunu aktararak, göç yolunda hayatını kaybedenlere değindi. Avrupa'ya göç etmek için Akdeniz ve Ege Denizi'nde 2017'de yaklaşık 2 bin 800 göçmenin can verdiğinin altını çizen Berger, bu sayının bu yıl bin 600'lerde olduğunu dile getirdi.

Berger, 30 yıldan fazladır göç konusu ile ilgilendiğini hatırlatarak, "İlk işim Gazze şeridindeki bir mülteci kampıydı. O kamp halen devam ediyor." diye konuştu. Göçmen çocuklar için eğitimin önemli olduğunu vurgulayan Berger, göçmen çocukların eğitimleri olmadığı için geleceklerinin de olmadığını ve bu yüzden radikal örgütlerin ağına düşebildiğini söyledi. Berger, "Göç konusu küresel bir mesele haline geldi ve ülkelerin bu konu üzerine işbirliği ile hareket etmeleri gerekiyor. Şehirlerine ve kasabalarına kabul ettiği Suriyeli göçmenler konusunda Türkiye'nin önemi ve icra ettiği rolün altını bir kez daha çiziyorum." değerlendirmesinde bulundu. - Türkiye'deki yabancı sayısı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ise göçmenler konusunda ülke çapında yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgiler paylaştı. Türkiye'de 4,6 milyon yabancı olduğunu belirten Ayaz, bunların 3,5 milyonunun geçici koruma altındaki Suriyelilerden, yaklaşık 773 binin ise ikamet izniyle kalanlardan oluştuğunu bildirdi. Ayaz, yıllara göre 2012’den beri geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısal artışına değinerek, 2012’de 14 bin, 2013’te 224 bin, 2014’te 1,5 milyon, 2015’te 2,5 milyon, 2016’da 2,8 milyon, 2017’de 3,4 milyon ve bu yıl ise bu sayının 3 milyon 590 bini aştığını aktardı.