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"Küresel Düzendeki Değişim" semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 19:29 | Son Güncelleme

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde "Küresel Düzendeki Değişim: Aktörler, Bölgeler ve Meseleler" konulu seminer düzenlendi - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "Göçmenler konusunda Türkiye'nin önemi ve icra ettiği rolün altını bir kez daha çiziyorum"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, göç konusunun küresel bir mesele haline geldiğini belirterek, "Şehirlerine ve kasabalarına kabul ettiği Suriyeli göçmenler konusunda Türkiye'nin önemi ve icra ettiği rolün altını bir kez daha çiziyorum." dedi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (TOBB ETÜ) "Küresel Düzendeki Değişim: Aktörler, Bölgeler ve Meseleler" konulu seminer düzenlendi.

Büyükelçi Christian Berger, burada yaptığı konuşmada, AB ülkelerinde 22 milyon göçmenin bulunduğunu, 2016'da AB'nin 720 bin göçmene vatandaşlık verdiğine dikkati çekerek, "Bu sayı Kanada, Avustralya ve ABD'nin toplamında 3 kat fazladır." ifadesini kullandı.

Berger, AB ülkelerinde iltica sürecinin ardından oturma izni alanlarının sayısının 3,1 milyon olduğunu aktararak, göç yolunda hayatını kaybedenlere değindi.

Avrupa'ya göç etmek için Akdeniz ve Ege Denizi'nde 2017'de yaklaşık 2 bin 800 göçmenin can verdiğinin altını çizen Berger, bu sayının bu yıl bin 600'lerde olduğunu dile getirdi.

Berger, 30 yıldan fazladır göç konusu ile ilgilendiğini hatırlatarak, "İlk işim Gazze şeridindeki bir mülteci kampıydı. O kamp halen devam ediyor." diye konuştu.

Göçmen çocuklar için eğitimin önemli olduğunu vurgulayan Berger, göçmen çocukların eğitimleri olmadığı için geleceklerinin de olmadığını ve bu yüzden radikal örgütlerin ağına düşebildiğini söyledi.

Berger, "Göç konusu küresel bir mesele haline geldi ve ülkelerin bu konu üzerine işbirliği ile hareket etmeleri gerekiyor. Şehirlerine ve kasabalarına kabul ettiği Suriyeli göçmenler konusunda Türkiye'nin önemi ve icra ettiği rolün altını bir kez daha çiziyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Türkiye'deki yabancı sayısı

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ise göçmenler konusunda ülke çapında yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgiler paylaştı.

Türkiye'de 4,6 milyon yabancı olduğunu belirten Ayaz, bunların 3,5 milyonunun geçici koruma altındaki Suriyelilerden, yaklaşık 773 binin ise ikamet izniyle kalanlardan oluştuğunu bildirdi.

Ayaz, yıllara göre 2012’den beri geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısal artışına değinerek, 2012’de 14 bin, 2013’te 224 bin, 2014’te 1,5 milyon, 2015’te 2,5 milyon, 2016’da 2,8 milyon, 2017’de 3,4 milyon ve bu yıl ise bu sayının 3 milyon 590 bini aştığını aktardı.

Türkiye’deki bu sayının illere göre dağılımını anlatan Ayaz, bu illeri İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Kilis ve Mardin olarak sıraladı.

Ayaz, geçici barınma merkezlerinin içinde ve dışında kalan Suriyeliler ile alakalı rakamları paylaşarak, bu merkezlerde kalan Suriyelilerin sayısının 157 binin üzerinde, bu merkezlerin dışında kalan Suriyelilerin sayısının ise 3,43 milyon olduğunu dile getirdi.

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaş aralıklarına ait bilgiler paylaşan Ayaz, 0-14 yaş aralığındakilerin 1 milyon 412 bin, 15-64 aralığındakilerin 2 milyon 112 bin ve 65 yaş üzerindekilerin ise 66 bin civarında olduğunu dile getirdi.

Ayaz, Türkiye’de doğan Suriyeli sayısının 365 bini geçtiğini ve okul çağındakilerin (6-18 yaş) yaklaşık 1 milyon 40 bin oranlarında seyrettiğine işaret etti.

Faaliyete giren göç danışma merkezlerinin Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Hatay, Adana ve Erzincan’da faaliyet gösterdiklerini belirten Ayaz, yol izin belgesi, gönüllü geri dönüş, evlenme ve ehliyet belgesi, sağlık hizmetleri, sosyal yardımlar, veri güncelleme, sosyal güvenlik, üçüncü ülke yerleştirme ve ikamet izni gibi konularda bu merkezlerin Suriyelilere yardımcı olduğunu ifade etti.

Ayaz, Türkiye’de "Suriyelilerin devletten maaş aldığı" ve "ülkedeki suç oranını tırmandırdığı" iddiasıyla oluşturulan algıların "doğru bilinen yanlışlar" olduğunu kaydetti.

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AB Delegasyonu Türkiye temsilcisi Christian Berger Abdullah Ayaz Göç İdaresi Genel Müdürü TOBB

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