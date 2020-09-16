"Küresel Ekonomi Tahmin Edildiği Kadar Kötü Değil"

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) küresel ekonominin ve özellikle Amerikan ve Çin ekonomilerinin daha önce tahmin edildiği kadar kötü gitmediğini belirtti.

Örgütün Çarşamba günü yayınladığı raporda, küresel ekonomide bu yıl ortalama yüzde 4,5 gerileme kaydedileceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Bu oran Haziran ayında yüzde 6 olarak hesaplanmıştı. Gelecek yıl ise yüzde 5 oranında bir yeniden büyüme bekleniyor. Ancak rapora göre, pandeminin devam ediyor olması ve aşının 2021 yılı sonlarına kadar bulunamaması ihtimali nedeniyle bu tahminler de belirsizlikler karşısında değişim gösterebilir.

OECD’nin Amerikan ekonomisiyle ilgili tahminlerine göre, daha önce yüzde 7,3 olarak hesaplanan ekonomik daralma, son verilere göre yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

Çin ekonomisinin ise, dünyanın en güçlü 20 ekonomisinden oluşan OECD içinde bu yıl büyüme gösterecek tek ülke olması bekleniyor. Bu büyümenin yüzde 1,8 oranında olacağını tahmin eden OECD uzmanları daha önceki tahminlerinde yüzde 2,6 oranında bir gerileme öngörmüştü.

Merkezi Paris’te bulunan kurum ayrıca gelişmiş ülkelere gelecek yıl ekonomik güven sağlanana ve belirsizlikler giderilene kadar vergileri yükseltmemeleri ve harcamaları kısma çağrısında bulundu. Ekonominin hareketliliği için mali desteğin devam etmesi gerektiğinin altı çizilen raporda, “Amaç, ekonomilerin hala kırılgan olduğu bir dönemde erken bütçe kesintilerinden kaçınılması olmalı” denildi.

