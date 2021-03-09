"Küresel Ekonomi Yüzde 5,6 Oranında Büyüyecek"

Corona virüsü aşılama çalışmalarının bazı ülkelerde ivme kazanması ve ABD Kongresi'nin yeni Corona teşvik paketini onaylamaya bir adım daha yaklaşması, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından Salı günü yayınlanan küresel ekonomik görünüm raporuna olumlu yansıdı. OECD'ye göre dünya ekonomisi bu yıl yüzde 5,6 oranındaki büyümeyle canlanacak. Küresel ekonominin önümüzdeki yılda da yüzde 4 oranında büyümesi öngörülüyor.

Bu rakamlar, OECD'nin Aralık ayı başında yayınladığı son raporundan bu yana küresel ekonomik büyümenin hızla yükseleceğine işaret ediyor. OECD'nin Aralık ayı raporunda 2021'deki küresel ekonomik büyümenin yüzde 4,2, bir yıl sonrası için de yüzde 3,7 oranında gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Ancak kitlesel aşılama çalışmalarının ne kadar hızlı yürütülebileceği, Corona kısıtlamalarının ne kadar erken kaldırılabileceği ve virüsün yeni varyantlarının kontrol altında tutulup-tutulamayacağı gibi ciddi riskler, küresel ekonomik görünümdeki iyileşmeyi hala tehdit ediyor.