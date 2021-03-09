"Küresel Ekonomi Yüzde 5,6 Oranında Büyüyecek"

Corona virüsü aşılama çalışmalarının bazı ülkelerde ivme kazanması ve ABD Kongresi'nin yeni Corona teşvik paketini onaylamaya bir adım daha yaklaşması, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından Salı günü yayınlanan küresel ekonomik görünüm raporuna olumlu yansıdı. OECD'ye göre dünya ekonomisi bu yıl yüzde 5,6 oranındaki büyümeyle canlanacak. Küresel ekonominin önümüzdeki yılda da yüzde 4 oranında büyümesi öngörülüyor.
Bu rakamlar, OECD'nin Aralık ayı başında yayınladığı son raporundan bu yana küresel ekonomik büyümenin hızla yükseleceğine işaret ediyor. OECD'nin Aralık ayı raporunda 2021'deki küresel ekonomik büyümenin yüzde 4,2, bir yıl sonrası için de yüzde 3,7 oranında gerçekleşmesi öngörülüyordu.
Ancak kitlesel aşılama çalışmalarının ne kadar hızlı yürütülebileceği, Corona kısıtlamalarının ne kadar erken kaldırılabileceği ve virüsün yeni varyantlarının kontrol altında tutulup-tutulamayacağı gibi ciddi riskler, küresel ekonomik görünümdeki iyileşmeyi hala tehdit ediyor.
OECD Baş Ekonomisti Laurence Boone, düzenlediği online basın toplantısında, "Aşılama çalışmalarının yeterince hızlı ilerlememesi, devreye sokulan mali teşvikleri tehdit edebilir" dedi.
Avrupa'daki aşılama çalışmalarının yavaş ilerlemesine işaret eden Boone, tüketicilerin pandemi öncesi normal yaşamlarına yeterince hızlı dönememelerinin, ekonomiye pompalanan hükümet fonlarının tüketiciler tarafından harcanmak yerine tasarruf edileceği riskini beraberinde getirdiğini kaydetti.
Küresel gayrisafi hasılanın ülkeler arasındaki büyük farklılıklara rağmen yıl ortasından itibaren pandemi öncesi seviyelere geri dönmesi öngörülüyor.
OECD Baş Ekonomisti Laurence, "Aşılama çalışmaları, ekonomik iyileşmeyi pekiştirmeye yetecek hızda ilerlemiyor. Aşılamada çok daha hızlı olmalıyız" dedi.
Aşılama çalışmaları küresel ekonomiye canlılık kazandırırken ABD'de 1,9 trilyon dolar tutarındaki Corona teşvik paketinin başka ülkelere de olumlu yansıyarak küresel ekonomik büyümeyi bir puandan fazla arttırması bekleniyor.
OECD, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5, önümüzdeki yılsa yüzde 4 oranında büyümesini öngörüyor. Örgütün Aralık ayı raporundaysa ABD ekonomisinin 2021'de yüzde 3,2, bir sonraki yılsa yüzde 3,5 oranında büyüyeceği tahmin ediliyordu.
OECD tahminlerine göre ABD Senatosu'nda kabul edilen ve Temsilciler Meclisi'nden geçmeye çok yaklaşan Corona teşvik paketi, yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde ABD'deki ekonomik verimliliği ortalama yüzde 3 ila 4 oranında arttırabilir.
Teşvik paketiyle beraber dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ekonomisine aktarılacak kamu kaynakları, 2021 yılı sonuna kadar ülkede 3 milyon kişiye istihdam yaratabilir, ancak aynı zamanda yürürlükte olduğu ilk iki yıl içinde enflasyonu yılda ortalama 0,75 puan yükseltebilir.
OECD, son raporunda, teşvik paketinin ABD'nin ana ticari ortakları için de olumlu etkiler yaratacağını, Kanada ve Meksika'da büyümeyi 0,5 ila 1 puan, Avrupa Birliği ve Çin'deyse 0,25 ila 0,5 puan arttırabileceğini kaydetti.