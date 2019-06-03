‘Küresel Ekonomide Gerileme Riski Kapıya Dayandı’

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşının küresel ekonomi üzerindeki etkileri büyüyor. Süren kriz nedeniyle ortaya çıkan tedirginlik, Asya ve Avrupa’da üretim faaliyetlerinin geçen ay önemli oranda azalmasına neden oldu. Bazı uzmanlara göre bu, küresel ekonomide gerilemenin işareti.

Gümrük vergilerindeki artışlardan dolayı küresel ticaretin daha fazla hacim kaybederek tüketici hassasiyetini, yatırımları ve istihdam oranlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Ekonomistler Haziran ayı sonunda Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump’la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki gerginliğin giderilmemesi halinde küresel ekonominin resesyona gireceği görüşünde.

Amerika’yla Çin arasındaki ticaret savaşı, Brexit sürecinin getirdiği gerginlikler, otomotiv sektöründe talebin düşmesi ve küresel çapta hakim olan belirsizlikler Avrupa’da ve Asya’da fabrikalarda üretimin daralmasıyla sonuçlandı. Art arda dört ay boyunca gözlemlenen üretimdeki bu daralmanın hızlanmış olması uzmanları daha da kaygılandırıyor.