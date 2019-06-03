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‘Küresel Ekonomide Gerileme Riski Kapıya Dayandı’

03.06.2019 17:45 | Son Güncelleme

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşının küresel ekonomi üzerindeki etkileri büyüyor. Süren kriz nedeniyle ortaya çıkan tedirginlik, Asya ve Avrupa’da üretim faaliyetlerinin geçen ay önemli oranda azalmasına neden oldu. Bazı uzmanlara göre bu, küresel ekonomide gerilemenin işaret

‘Küresel Ekonomide Gerileme Riski Kapıya Dayandı’

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşının küresel ekonomi üzerindeki etkileri büyüyor. Süren kriz nedeniyle ortaya çıkan tedirginlik, Asya ve Avrupa’da üretim faaliyetlerinin geçen ay önemli oranda azalmasına neden oldu. Bazı uzmanlara göre bu, küresel ekonomide gerilemenin işareti.

Gümrük vergilerindeki artışlardan dolayı küresel ticaretin daha fazla hacim kaybederek tüketici hassasiyetini, yatırımları ve istihdam oranlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Ekonomistler Haziran ayı sonunda Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump’la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki gerginliğin giderilmemesi halinde küresel ekonominin resesyona gireceği görüşünde.

Amerika’yla Çin arasındaki ticaret savaşı, Brexit sürecinin getirdiği gerginlikler, otomotiv sektöründe talebin düşmesi ve küresel çapta hakim olan belirsizlikler Avrupa’da ve Asya’da fabrikalarda üretimin daralmasıyla sonuçlandı. Art arda dört ay boyunca gözlemlenen üretimdeki bu daralmanın hızlanmış olması uzmanları daha da kaygılandırıyor.

AXA Investments Managers firmasından kıdemli ekonomist Aidan Yao ekonomideki mevcut gidişatla ilgili, “Ticaretle ilgili gerginliklerin artmasının yarattığı şok etkisi küresel ticaret açısından hiç iyi olmayacak. Bu duruma karşılık olarak verilecek mali politika tepkisi neredeyse her yerde yarışı olumsuz yönde etkileyecek” şeklinde konuştu.

İngiltere’de üretim sektöründe son üç yılın en hızlı düşüşü yaşanırken, Asya’da da üretim artış oranı geriledi ve üretim fiyatları duraksadı. Diğer taraftan Avustralya ve Hindistan’daki merkez bankalarının yaşanan ekonomik sıkışıklık karşısında faiz oranlarını bu hafta indirmesi bekleniyor. Ekonomistler, dünyada büyük ekonomileri de etkisi altına alan mevcut gidişattan, şu an sabit bir oranla büyümeye devam eden Amerikan ekonomisinin de olumsuz etkileneceği uyarısında bulunuyor.

‘Ticaret savaşına teknoloji savaşı da ekleniyor’

Çin’le ABD arasındaki ticaret savaşı geçen ay Trump’ın Çin’in bazı ithal ürünlerine gümrük vergilerini yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarmasıyla beraber daha da kötüleşti. Trump uzlaşı yolu bulunamaması halinde gümrük vergilerini tüm Çin ürünlerine uygulayacağı tehdidinde bulunuyor.

Amerika’nın önde gelen yatırım firmalarından Morgan Stanley’de üst düzey ekonomist Chetan Ahya da, Çin’in Trump politikaları karşısında misilleme yapması halinde ‘küresel resesyona girilebileceğini’ savunuyor.

İki ülke arasındaki gerginlik teknoloji ve güvenlik alanlarında da baş gösteriyor. Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe haftasonunda yaptığı bir açıklamada Amerika’ya, Çin’in Tayvan ve Güney Çin Denizi’ndeki güvenlik manevralarına müdahale etmemesi çağrısında bulundu.

ING’den ekonomist Iris Pang, ticaret savaşının artık “aynı zamanda da bir teknoloji savaşına dönüştüğüne” dikkat çekiyor ve “Bunu çok ciddiye alıyoruz. Çin’den özellikle teknoloji sektöründen de misilleme eylemi gelecektir” diyor.

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