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Küresel Gazeteciler Konseyi için ilk adım atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 14:05 | Son Güncelleme

Küresel Gazeteciler Konseyi için ilk adım atıldı  Yaygın Medya, Yerel Medya ve Dış Medya meclislerini de bünyesinde barındıracak, gazetecilik meslek örgütlenmesinde ulusal ve uluslarası yeni açılım olacak olan Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) kuruluşu ile ilgili ilk adım atıldı.

Küresel Gazeteciler Konseyi için ilk adım atıldı

Küresel Gazeteciler Konseyi için ilk adım atıldı

Yaygın Medya, Yerel Medya ve Dış Medya meclislerini de bünyesinde barındıracak, gazetecilik meslek örgütlenmesinde ulusal ve uluslarası yeni açılım olacak olan Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) kuruluşu ile ilgili ilk adım atıldı.

Ankara'da bir araya gelen KGK kurucu üyeleri, kuruluş başvurusunu İçişleri Bakanlığı STK'lar Genel Müdürlüğü'ne yaptı. KGK kurucu üyeleri daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Kurucu üyelerle sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, "Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi. Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi'ne destek sözü de verdi.

Ziyarette konuşan Kurucu Başkan Mehmet Ali Dim de, "Ankara’da Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret ederek uluslararası çapta yeni mesleki oluşum girişimimiz konusunda bilgilendirdik" diye konuştu.

Küresel Gazeteciler Konseyi'nin kurucu üyeleri şunlar;

Kurucu Başkan Anadolu Medyası Güçbirliği Platformu (AGP) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Sabah Yazarı, duayen gazeteci Yavuz Donat, DHA (Demirören Haber Ajansı) Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişment, Sabah Ankara Genel Yayın Müdürü Osman Altınışık, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Azerbaycan Parlamento Jurnalistleri Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı, Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, TRT Daire Başkanı Amber Türkmen, Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır, DHA Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Trakya Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Lütfü Karakaş, Anadolu Ajansı emekli Bölge Müdürü, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, TRT New York eski Temsilcisi, Dışişleri Bakanlığı eski Basın Danışmanı, İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Rektör Danışmanı Kahraman Halisçelik, bölgesel BR TV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, Türk-İngiliz Gazeteciler Birliği Başkan Yardımcısı ve DHA Londra Temsilcisi Aynur Tattersall.

ANKARA, DHA

Küresel Gazeteciler Konseyi için ilk adım atıldıKüresel Gazeteciler Konseyi için ilk adım atıldıKüresel Gazeteciler Konseyi için ilk adım atıldı

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