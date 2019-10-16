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Küresel Gazeteciler Konseyi kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 13:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı karar ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kuruldu.Kurucu genel başkanlığını Gazeteci Mehmet Ali Dim’in yaptığı KGK’nın kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 karar sayısı ile onaylandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı karar ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kuruldu.
Kurucu genel başkanlığını Gazeteci Mehmet Ali Dim’in yaptığı KGK’nın kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 karar sayısı ile onaylandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararda, “Merkezi Ankara ilinde olmak ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere Küresel Gazeteciler Konseyi Birliğinin kurulmasına, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi gereğince izin verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Dim, KGK’nin onaylanması sonrasında kısa bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Dim, “Bu süreçte Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bizlere büyük destek verdi. Konseyin oluşmasından itibaren hep yanımızda oldu. Bizlere misyon ve vizyon kazandırdı. Uluslararası alanda yaptığımız tüm çalışmalarımıza destek oldu. Hepsine bizzat katıldı. Bakan Çavuşoğlu’nun gazetecilerimizin dünyaya açılması yönünde yaptığı katkı takdire şayandır. Bu aşamadan sonra daha fazla etkinlik gerçekleştireceğiz” dedi.

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