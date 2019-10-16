HABER

Küresel Gazeteciler Konseyi kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 18:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı karar ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı karar ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kuruldu.
Kurucu Genel Başkanlığını Gazeteci Mehmet Ali Dim'in yaptığı KGK'nın kuruluşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 karar sayısı ile onaylandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda, “Merkezi Ankara ilinde olmak ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere Küresel Gazeteciler Konseyi Birliğinin kurulmasına, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesi gereğince izin verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Açıklama yapan Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek; “Bu süreçte Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bizlere büyük destek verdi. Konseyin oluşmasından itibaren hep yanımızda oldu. Bizlere misyon ve vizyon kazandırdı. Uluslararası alanda yaptığımız tüm çalışmalarımıza destek oldu. Hepsine bizzat katıldı. Bakan Çavuşoğlu'nun gazetecilerimizin dünyaya açılması yönünde yaptığı katkı takdire şayandır. Bu aşamadan sonra daha fazla etkinlik gerçekleştireceğiz" dedi.

ANKARA/DHA

PARTNER Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup... Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup...
GÜNCELLEME - Çanakkale'de telefon dolandırıcılığıGÜNCELLEME - Çanakkale'de telefon dolandırıcılığı
ÖSYM Başkanı Aygün'den 'Barış Pınarı' paylaşımıÖSYM Başkanı Aygün'den 'Barış Pınarı' paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

MHP paylaştı! Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraflar

MHP paylaştı! Bahçeli'den dikkat çeken fotoğraf

Barış Pınarı Harekatı'nda 10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

Son dakika! Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara verildi

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara!

Son dakika! Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ile İngiltere arasında kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.