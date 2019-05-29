"Küresel Gazeteciler Konseyinin adından çok söz edilecek"

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, "16 kurucumuzun hepsi de birbirinden değerli gazetecilerdir. O bakımdan önümüzdeki süreçte inşallah adından çok söz edilecek olan Küresel Gazeteciler Konseyini kurmuş olacağız." dedi.

Dim, Ordu Gazeteciler Cemiyetince kentteki bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, her gelişinde Ordu'yu çok daha gelişmiş ve kalkınmış gördüğünü, bundan da mutlu olduğunu söyledi.

Dim, Türkiye'de medya örgütlenmesi anlamında her ilin Ordu kadar şanslı olmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki Ordu'daki bu güçlü Gazeteciler Cemiyeti gibi her il ve ilçede cemiyetimiz yok. Maalesef bugün Türkiye'de Küresel Gazeteciler Konseyinin kuruluşu, başvurusu esnasında üzülerek müşahede ettik ki 400'e yakın içinde gazetecilik, medya basın, iletişim geçen sivil toplum örgütü, dernek, federasyon, konfederasyon, vakıf, sendika var. Yani ne yazık ki enflasyon, ne yazık ki nicelik ama kaybolan nitelik bizi de sarmış durumda. İşte biz bu noktada 'Acaba nasıl bir hareket tarzı belirleyelim, medyada yeni bir örgütlenme biçimi nasıl ortaya koyalım' diye düşünürken değerli Yavuz Donat ağabeyimizin de çok önemli bir vizyonuyla Küresel Gazeteciler Konseyini kurma aşamasına geldik."