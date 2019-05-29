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"Küresel Gazeteciler Konseyinin adından çok söz edilecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 22:30 | Son Güncelleme

Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim: - "16 kurucumuzun hepsi de birbirinden değerli gazetecilerdir. O bakımdan önümüzdeki süreçte inşallah adından çok söz edilecek olan Küresel Gazeteciler Konseyini kurmuş olacağız"

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, "16 kurucumuzun hepsi de birbirinden değerli gazetecilerdir. O bakımdan önümüzdeki süreçte inşallah adından çok söz edilecek olan Küresel Gazeteciler Konseyini kurmuş olacağız." dedi.

Dim, Ordu Gazeteciler Cemiyetince kentteki bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, her gelişinde Ordu'yu çok daha gelişmiş ve kalkınmış gördüğünü, bundan da mutlu olduğunu söyledi.

Dim, Türkiye'de medya örgütlenmesi anlamında her ilin Ordu kadar şanslı olmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki Ordu'daki bu güçlü Gazeteciler Cemiyeti gibi her il ve ilçede cemiyetimiz yok. Maalesef bugün Türkiye'de Küresel Gazeteciler Konseyinin kuruluşu, başvurusu esnasında üzülerek müşahede ettik ki 400'e yakın içinde gazetecilik, medya basın, iletişim geçen sivil toplum örgütü, dernek, federasyon, konfederasyon, vakıf, sendika var. Yani ne yazık ki enflasyon, ne yazık ki nicelik ama kaybolan nitelik bizi de sarmış durumda. İşte biz bu noktada 'Acaba nasıl bir hareket tarzı belirleyelim, medyada yeni bir örgütlenme biçimi nasıl ortaya koyalım' diye düşünürken değerli Yavuz Donat ağabeyimizin de çok önemli bir vizyonuyla Küresel Gazeteciler Konseyini kurma aşamasına geldik."

Ocak ayında kuruluş başvurularını yaptıklarını belirten Dim, son aşamada olduklarını ve önlerindeki bir ay içerisinde konseyi kurmuş olmayı beklediklerini aktardı.

Dim, kendilerine katılan illerden birinin de Ordu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Güçlü bir örgütü, bir yandan da yarı kamu örgütü gibi ama sivil inisiyatif olarak, içimizde asla bir siyasi ya da bir devlet memuru tarzında kimse yok. 16 kurucumuzdan birisi de Sayın Yavuz Donat'tır. Kendisine teşekkür ediyorum. Şu ana kadar basın ve medyayla ilgili hiçbir kurum ve kuruluşta kurucu olarak da yönetici olarak da yer almamıştır. 16 kurucumuzun hepsi de birbirinden değerli gazetecilerdir. O bakımdan önümüzdeki süreçte inşallah adından çok söz edilecek olan Küresel Gazeteciler Konseyini kurmuş olacağız."

Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın ise her yıl geleneksel olarak düzenledikleri iftar programına katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz, cemiyet adına gazeteci Yavuz Donat'a teşekkür plaketi takdim etti.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ile daire müdürleri, siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları, spor camiası temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

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