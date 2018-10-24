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“Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 15:40 | Son Güncelleme

 Alarko Carrier’ın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yarattığı etkiler hakkında farkındalık yaratmak amacıyla 5 yıldır düzenlediği Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışmasının kazananları belli oldu.  Yarışmaya özel tasarlanan mikro site üzerinden değerlendirmeye alınan 3 bine yakın fotoğraftan, halk oylaması ve jüri puanlamaları sonucu belirlenen 13 fotoğraf finale kaldı.  Seçici kurulunda, Şükran Moral, Ali İhsan Gökçen, Ahmet Erdem, Niv Garih, Alper Kaptanoğlu gibi isimlerin yer aldığı yarışmada birinciliği kazanan Ramazan Çırakoğlu Toshiba Daiseikai split klimayla ödüllendirildi.

“Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı

İstanbul,24 Ekim (DHA) - Alarko Carrier’ın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yarattığı etkiler hakkında farkındalık yaratmak amacıyla 5 yıldır düzenlediği Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışmasının kazananları belli oldu.
Yarışmaya özel tasarlanan mikro site üzerinden değerlendirmeye alınan 3 bine yakın fotoğraftan, halk oylaması ve jüri puanlamaları sonucu belirlenen 13 fotoğraf finale kaldı.
Seçici kurulunda, Şükran Moral, Ali İhsan Gökçen, Ahmet Erdem, Niv Garih, Alper Kaptanoğlu gibi isimlerin yer aldığı yarışmada birinciliği kazanan Ramazan Çırakoğlu Toshiba Daiseikai split klimayla ödüllendirildi. İkinci Mehmet Bedir’e Toshiba Shorai split klima, üçüncü Furkan Bilal Orman’a Huawei akıllı telefon, dördüncü Şerife Keser’e Canon dijital fotoğraf makinesi, beşinci Barış Işıkpunar’a LENOVO Idea Pad hediye edildi. Yarışmada altıncı olan Emrah Yorulmaz da Sony Play Station 4 VR Sony PS4 Sanal Gerçeklik Gözlüğü almaya hak kazanırken son 7’ye kalan Arzu Uğurlu, Feryal Nurdan Akalın, Gürhan Şahin, Ferid Günay, Gürhan Duvan, Vedat Atlı, Muhammed Abdullah Cengiz de D&R’dan hediye kartları armağan edildi.
İlk 13’e giren tüm finalistlerin fotoğrafları, Alarko Carrier’ın hazırladığı 2019 takviminde yer almaya hak kazandı.
Yaşanan iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmek amacıyla 5 yıldır bu yarışmayı düzenlediklerini belirten Alarko Carrier Genel Müdürü Önder Şahin, iklimlendirme sektöründeki lider markalardan biri olarak üretimden dağıtıma tüm süreçlerde çevresel etkilerin mutlaka dikkate alındığını belirtti ve şöyle devam etti:
“Alarko Carrier’da sürdürülebilirliği bu kavram henüz yaygınlaşmamışken şirket felsefesi olarak benimseyerek çalışmalar yapmaya başlamıştık.
“İnsanların yaşam kalitesini artırmak için üretim yaparken aynı zamanda dünya ekosistemini desteklememiz ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmamız gerekiyor.
“İklim değişikliğine yönelik farkındalık artırmayı hedeflediğimiz yarışmaya yönelik ilginin her geçen yıl katlanarak arttığını gözlemliyoruz.” (Fotoğraflı)

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