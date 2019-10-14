HABER

Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için yarışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:41 | Son Güncelleme

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla gençlere yönelik bir yarışma düzenleniyor.Alternatif sosyal medya sitesi novelhereos.com, genç iklim kahramanlarının coşkulu ve kararlı hareketini desteklemek için düzenlenen yarışmada, Kahramanını Yaz, Kahramanını Resimle, Kahramanını Fotoğrafla olmak üzere üç kategori bulunuyor.13-18 yaş arası gençlerin katılımına açık olan yarışmanın teması “Küresel İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları”.

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla gençlere yönelik bir yarışma düzenleniyor.
Alternatif sosyal medya sitesi novelhereos.com, genç iklim kahramanlarının coşkulu ve kararlı hareketini desteklemek için düzenlenen yarışmada, Kahramanını Yaz, Kahramanını Resimle, Kahramanını Fotoğrafla olmak üzere üç kategori bulunuyor.
13-18 yaş arası gençlerin katılımına açık olan yarışmanın teması “Küresel İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları”. Para ödülü yanı sıra dergi ve kitapların hediye edileceği yarışma için son başvuru tarihi ise 30 Kasım 2019. Başvuru yapmak için öncelikle siteye üye olmak gerekiyor. Yarışma katılımcılarından, yazarak (öykü), resim yaparak veya fotoğraflayarak çevreyle ilgili duyarlılıklarını yansıtmaları bekleniyor.
Yarışmaya 15 Kasım 2019 tarihine kadar site üzerinden katılım sağlanabilecek.
Yarışma sonucunda kategori 1.’lerine 2000’er TL, 2.’lerine 1000’er TL, 3.’lerine ise Roman Kahramanları Dergisi seti (40 sayı) hediye edilecek. Ayrıca jüri özel ödülü olarak Heyamola Yayınları’ndan basılmış birer adet (toplam 50) kitap hediyesi de verilecek.
Yarışmanın değerlendirme komitesinde Oğuz Şenses, Ercan Yılmaz, Baytekin Kara, Ahmet Umur Deniz, Serap İlhan Asan (Roman Kahramanları Dergisi) ve Bahriye Kabadayı Dal (novelheroes) yer alıyor.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
Sporcular Suuçtu’da zamanla yarıştıSporcular Suuçtu’da zamanla yarıştı
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalarSon dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı teröristlerin oyununu halk bozdu!

Yaralı teröristlerin oyununu halk bozdu!

İBB Başkanı İmamoğlu, deprem sunumu yaptı: 7,5 büyüklüğündeki depremde binaların yüzde 22,6’sı yıkılacak, yolların yüzde 30’u kapanacak

İmamoğlu, İBB Meclisi'nde deprem sunumu yaptı

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalar

Barış Pınarı Gazisi sıcak temas anlarını anlattı

Barış Pınarı Gazisi sıcak temas anlarını anlattı! 'Sol bacağımdan yaralandım, yanımıza bir araç geldi...'

Kazdağları yakınındaki Kirazlı altın arama projesi durduruldu!

Kazdağları yakınındaki Kirazlı projesi durduruldu

SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa’ya geçişi sürüyor

Fotoğraflar bugün çekildi! Geçiş sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.