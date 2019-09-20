Küresel İklim Grevine Almanya'da Yüz Binler Katıldı

16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg öncülüğünde başlayan "Gelecek İçin Cumalar" (Fridays for Future) eylemleri kapsamında gerçekleşen küresel iklim grevine Almanya’dan yoğun katılım oldu. Aralarında başkent Berlin’in yanı sıra, Frankfurt, Münih, Hamburg ve Köln'ün bulunduğu 400 kentte toplam 575 gösteri ve eylem düzenlendi. Gösterilere organizatörlerin verdiği sayılara göre en az 500 bin kişi katıldı. Küresel grevin, Almanya’da son yıllarda düzenlenen en büyük eylem olduğu belirtildi; Fridays for Future sözcüleri sadece Berlin’de 200 bin kişinin sokağa çıktığını öne sürdü. Bugün başlayan ve gelecek günlerde de sürecek eylemlere sendikalar, kiliseler, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda parti destek verdi. Gösterilere, bundan önceki Fridays for Future eylemlerine kıyasla sadece öğrenciler değil, yetişkinler, işçiler ve kamu çalışanları da katıldı. Mart ayında yapılan benzer büyük bir eylemde lise öğrencileri ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 40 bin kişi sokağa çıkmıştı.

Katılımcılar, sera gazı salımının azaltılması için ulusal ve uluslararası bağlayıcı düzenlemeler getirilmesini, ülkenin en geç 2030 yılında kömür enerjisinden vazgeçmesini ve 2034'e kadar da yüzde yüz oranında yenilenebilir enerjiye geçilmesini talep etti. Mitinglere paralel düzenlenen korsan gösterilere katılan bazı gruplar trafiği bloke etmek amacıyla caddelerde oturma eylemi düzenlendi; bisiklet sürücülerinin oluşturduğu kalabalık gruplar ise otomobillerin daha yavaş gitmesine neden oldu. Federal hükümet iklim paketini açıkladı Çevre protestolarına paralel, Alman hükümeti iklimin korunması için hazırladığı yasa paketini açıkladı. Dün koalisyon hükümeti ortakları Birlik Partileri ve SPD’nin yöneticilerinin katılımıyla başlayan ve yaklaşık aralıksız 18 saat süren toplantıdan sonra açıklanan paket iklimin korunmasına yönelik bir dizi önlemi içeriyor. Toplam 70 önlem arasında, iklim değişikliğiyle mücadeleye 2023 yılına kadar 54 milyar Euro ödenek ayrılması dikkat çekiyor. 2030 yılında sera gazı salımını 1990 seviyesinden yüzde 55 daha az bir seviyeye indirmeyi hedef olarak ilan eden hükümet, bu kapsamda çevreyi kirleten sera gazı ve karbondioksit üretimine karşı mücadeleyi en önemli görev olarak tanımlıyor ve bu amaçla etkili önlemler alınması gerektiği ifade ediyor.

Merkel: ‘’Hedeflerimizin gerisindeyiz’’ Önlemleri tanıtan Başbakan Angela Merkel, Almanya’nın iklimin korunması yönünde hedeflediklerinin çok gerisinde kaldığını belirterek, kamuoyunun tepkisini anladığını ifade etti. Greta Thunberg’in bilimsel verilerden yola çıkarak, iklim konusunda bir an önce harekete geçilmesini istediğini belirten Merkel, çevrenin ve iklimin korunmasının ideolojik, değil tüm insanlığın çıkarı olduğunu söyledi. Planlanan önlemlere göre benzin, dizel, mazot ve doğalgaza uygulanan verginin kademeli olarak yükseltilmesi hedefleniyor. İlk aşamada 2021’de 3 centlik bir artış planlanırken, 2026’da litre başına 9 ile 15 centlik ikinci artışın yapılması amaçlanıyor. Hava taşımacılığı vergisinin artırılması da önlemler paketinde yer alıyor.İç hat uçuşlarda bilet vergisinin 1 Ocak 2020’den itibaren şu anda kesinleşmeyen bir oranda artırılması, buna karşın tren biletlerinin yüzde 10 civarında ucuzlatılarak, yolcuların uçaktan demiryoluyla yolculuğa teşvik edilmesi hedefleniyor.