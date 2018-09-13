SAN FRANCİSCO (AA) - San Francisco'nun yeni seçilen Belediye Başkanı London Breed, zamanın en belirgin problemlerinden biri olan iklim değişikliği ile mücadelede Kalifornia eyaletinin örnek teşkil ettiğini belirterek, "Yüzde 100 yenilenebilir enerji politikasıyla 17 bin araç trafikten kaldırıldı, 2050 yılına kadar ise arazi israfını yarıya indireceğiz." dedi.
Breed, Küresel İklim Hareketi Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğine yönelik etkilerin küresel anlamda öngörülenden de hızlı gerçekleştiğinin gözlendiğini söyledi.
Breed, iklim değişikliğinin ülkelerin sınırlarından bağımsız bir kavram olduğunu ve tek bir ülkeyi ilgilendirmediğinin altını çizerek, "Tüm ülkeler artan iklim değişikliği sorunlarına ortak çözüm bularak hızla çözümleri uygulamaya geçirmeli." diye konuştu.
Zamanın en belirgin sorunlarından biri olan iklim değişikliği ile mücadelenin ülkelerin politikalarına da hızla entegre olduğunu anlatan Breed, "Ülkeler sanayilerinden feragat etmeden izleyecekleri yöntemlerle çevreci politikalarla iklim değişikliği ile mücadele edebilirler. Kalifornia eyaleti buna en güzel örnek. Yüzde 100 yenilenebilir enerji politikasıyla 17 bin araç trafikten kaldırıldı. Toplu taşıma ve temiz kaynaklı ulaşım yöntemleri benimsendi. Bu teknolojiler için çalışılmaya devam ediliyor. 2050 yılına kadar ise arazi israfını yarıya indireceğiz, toprakları daha çevreci kullanacağız." ifadesini kullandı.
Barbados'un ilk kadın Başbakanı Mia Mottley'de bu etkinliğe gelirken kasırga sebebiyle zorluk yaşadığını kaydetti.
Mottley, üç yıldır çeşitli sebeplerle fırtınanın şiddeti ve sayısında artış yaşandığını ve bunların iklim değişikliğinin en belirgin etkileri olduğunu söyledi.
Mottley, 2020'ye kadar küresel karbon emisyonunun azaltılmamasının daha keskin iklim sorunlarına neden olacağına işaret ederek, "Barbados olarak geçen üç yılda sayısıyla fırtına ve kasırgayla uğraştık. Bu kasırgalar sürecinde belki şanslıydı. Maddi kaybımız oldu ama gelecekte bu kadar şanslı olmayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Mottley, konuşmasının sonunda iklim değişikliği ile mücadelede daha makul fiyatlandırmalı, öngörülebilir, yenilenebilir enerji finansman programları belirlenmesi ve küresel anlamda hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Dünya genelinden birçok iklim bilimci, araştırmacı ve enerji uzmanının katılacağı Küresel İklim Hareketi Zirvesi'nde, temiz enerji sistemleri, dönüştürülebilir iklim yatırımları ve yeni çevreci iklim uygulamaları gibi konular tartışılacak.
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