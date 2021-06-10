Küresel internet kesintisinin nedeni belli oldu!

İnternet siteleri adına 8 Haziran günü oldukça ilginç geçti. Dünya çapında hizmet veren Twitch, Reddit, Amazon, Spotify, New York Times gibi pek çok internet sitesi erişim sorunu yaşadı ve kullanıcılarına hizmet veremedi. Hatta yaşanan sorun İngiltere hükümetinin web sitesini de etkiledi.

Herkes ilk başta ne olduğuna anlam veremezken, daha sonra sorunun Fastly isimli bulut bilişim hizmeti veren şirketten kaynaklandığı bildirildi. Fastly, durum sayfasından anlık bilgilendirmeler yaparak kısa süre içerisinde bir düzeltme uyguladı. Böylece siteler yavaş yavaş eski haline döndü. Peki bu sorun neden kaynaklandı?

TEK BİR KİŞİ İNTERNET AĞININ YÜZDE 85'İNİ ÇÖKERTTİ

Fastly'nin Nick Rockwell imzalı açıklamasına göre, yaşanan kesinti tek bir müşterinin ayarları değiştirmesinden kaynaklandı. Müşteri, Mayıs 2021'deki yazılım güncellemesinde bulunan ve uykuda olan bir hatayı tetikledi ve Boston'dan Bogota'ya, Tokyo'dan Toronto'ya kadar internet ağının yüzde 85'ini etkileyen kesinti yaşandı. Buna rağmen şirket, "Kesintiyi tetikleyen belirli koşullar olsa da, bunu öngörmeliydik" diyor.