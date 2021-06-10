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Küresel internet kesintisinin nedeni belli oldu!

10.06.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası pek çok internet sitesi salı günü erişim sorunu yaşadı. Sorunun Fastly adlı bulut bilişim şirketinin altyapısından kaynaklandığı söylendi. Şirkete göre ise bu sorunun sebebi tek bir müşteriydi.

Küresel internet kesintisinin nedeni belli oldu!

İnternet siteleri adına 8 Haziran günü oldukça ilginç geçti. Dünya çapında hizmet veren Twitch, Reddit, Amazon, Spotify, New York Times gibi pek çok internet sitesi erişim sorunu yaşadı ve kullanıcılarına hizmet veremedi. Hatta yaşanan sorun İngiltere hükümetinin web sitesini de etkiledi.

Herkes ilk başta ne olduğuna anlam veremezken, daha sonra sorunun Fastly isimli bulut bilişim hizmeti veren şirketten kaynaklandığı bildirildi. Fastly, durum sayfasından anlık bilgilendirmeler yaparak kısa süre içerisinde bir düzeltme uyguladı. Böylece siteler yavaş yavaş eski haline döndü. Peki bu sorun neden kaynaklandı?

küresel internet kesintisi

TEK BİR KİŞİ İNTERNET AĞININ YÜZDE 85'İNİ ÇÖKERTTİ

Fastly'nin Nick Rockwell imzalı açıklamasına göre, yaşanan kesinti tek bir müşterinin ayarları değiştirmesinden kaynaklandı. Müşteri, Mayıs 2021'deki yazılım güncellemesinde bulunan ve uykuda olan bir hatayı tetikledi ve Boston'dan Bogota'ya, Tokyo'dan Toronto'ya kadar internet ağının yüzde 85'ini etkileyen kesinti yaşandı. Buna rağmen şirket, "Kesintiyi tetikleyen belirli koşullar olsa da, bunu öngörmeliydik" diyor.

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BEKLENİLENİN TAM TERSİ OLDU

Fastly şüphesiz stresli bir gün geçirmiş olsa da yaşanan kesintiden karlı çıkmış gibi görünüyor. Zira, beklenmedik bir şekilde, Fastly'nin hisseleri kesintinin ardından yüzde 11 oranında arttı. Bunun, söz konusu problemin hızla çözülmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Şirket, kesintiyi bir dakika içerisinde tespit ettiğini de aktarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
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