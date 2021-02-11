Küresel ısınma aşırı soğuklara nasıl neden oluyor?

Peki küresel ısınma havayı nasıl soğutuyor?Almanya’da sıcaklıklar çift haneli eksi derecelerde seyrediyor, ülkenin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 80 santimetreye kadar ulaşmış durumda. İklim değişikliğine karşı çıkanlar ise bu durumu küresel ısınmanın bir "aldatmaca" olduğu iddiasını sosyal medyada yaymak için kullanıyor.

Aslında küresel ısınma aşırı soğuk havalara yol açmış olabilir. Peki nasıl?

Neden bu kadar soğuk?

Geçen günlerde eksiye düşen hava sıcaklıkları ve yoğun kar yağışları soğuk bir kış mevsiminin ötesine geçti. Buna Kuzey Kutbu'ndaki kutupsal girdabın aşağı doğru çöküşü neden oldu.

Kutupsal girdap (polar vortex) adlı hava olayı, yeryüzünden 10 kilometre yükseklikte meydana gelen jet akımı ile yakından bağlantılı. Jet akımı Avrupa'da kış mevsiminin nasıl geçtiğini belirliyor. Eğer güçlü ve batıdan doğuya eserse yumuşak, rüzgarlı ve yağmurlu Atlantik havasını getiriyor ve soğuk Arktik havayı engelliyor.

Ancak jet akımı güçsüz ve dalgalı seyrederse kutup girdabı da güçsüz oluyor ve bazen tamamen kırılıyor. Avrupa’daki soğuk hava dalgası işte bu güçsüz jet akımının sonucu güçlü bir kutupsal girdabın çökmesiyle meydana geldi.