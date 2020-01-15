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  4. Küresel ısınma: Geçtiğimiz 10 yıl tarihin en sıcak 10 yılı oldu

Küresel ısınma: Geçtiğimiz 10 yıl tarihin en sıcak 10 yılı oldu

15.01.2020 20:22 | Son Güncelleme

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2019 yılı sonu itibarıyla biten 10 yılın dünya tarihinin en sıcak 10 yılı olduğunu açıkladı. 2019 yılı ise 1850 yılından itibaren ölçülen en sıcak ikinci yıl oldu.

Küresel ısınma: Geçtiğimiz 10 yıl tarihin en sıcak 10 yılı oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2019 yılı sonu itibarıyla biten 10 yılın dünya tarihinin en sıcak 10 yılı olduğunu açıkladı.

Buna ek olarak Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) ve İngiltere Meteoroloji Dairesi'nin verileri kullanılarak yapılan hesaplamalarda da 2019 yılı 1850'den itibaren ölçülen en sıcak ikinci yıl oldu.

Son 170 yılın beş yıllık serilerine bakıldığı zaman ise arkada bıraktığımız beş yılın en sıcak seri olduğu belirtilirken 2019 yılının sanayi öncesi döneme göre 1,1 derece daha sıcak olduğu ifade edildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2020 yılı itibarıyla Avustralya'da görülen yangınlar gibi aşırı hava olaylarının daha sık görüleceğini aktardı.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün başında bulunan Petteri Taalas, yaptığı açıklamada Avustralya'nın gördüğü en sıcak ve kuru yazı yaşadığını, bunun da büyük yangınların meydana gelmesine yol açtığını söyledi.

Tarihin en sıcak yılı ise El Niño hava olayının görüldüğü 2016 yılı olarak kayıtlara geçti.

Sıcaklıklar 3-5 derece yükselebilir

Avustralya'daki yangınlar yüzünden hava kirliliği çok üst seviyelerde seyrediyor

Hükümetler 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması'nda küresel ısınmayı sanayi öncesi dönemin sadece 1,5 derece üzerinde tutmak için emisyonları sınırlamak konusunda anlaşmıştı.

Ancak ABD bu anlaşmadan çekildi.

En az 29 kişinin ve 1 milyardan fazla hayvanın hayatını kaybettiği yangınların yaşandığı Avustralya'da ise hükümet emisyonları kısmak için gerekli politikaları hayata geçirmemek ve kömür endüstrisinin etkisi altında kalmakla eleştiriliyor.

Bilim insanlarına göre ise emisyonlarla ilgili gerekli adım atılmazsa hava sıcaklıkları 3-5 derece yükselebilir.

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