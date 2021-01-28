Küresel Isınma Leylekleri Göçettirmedi

Dünyanın en büyük leylek kolonilerinden birine sahip olan Diyarbakır’da bu yıl bazı leylekler göç etmedi. Uzmanlar bu durumu küresel ısınmaya bağlarken, gelecekte göç etmeyen leylek sayısının daha da artacağına dikkat çekiyor.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi yakınlarında bulunan elektrik direkleri, yüksek ağaçlar ve yüksek yapılar yıllardır leyleklere ev sahipliği yapıyor. Avrupa’dan Afrika’ya uzanan iki önemli göç yolundan biri olan Avrupa-Anadolu-Afrika hattı üzerinde bulunan Bismil ilçesindeki koloni, dünyanın en büyük leylek kolonilerinden biri olma özelliğine sahip.

Yüzlerce leylek yuvasının bulunduğu bölge, ilkbahar aylarından itibaren binlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor. Her yıl ilkbahar aylarıyla birlikte leylekler bölgeye akın ediyor. Leylekler, havaların soğumaya başlamasıyla bölgeyi terk ediyor.

Ancak bu yıl durum farklı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi leyleklerin davranışlarını da değiştirdi. Köylüler, kış olmasına rağmen leylekleri görmeye devam etti. Adının Ahmet olduğunu söyleyen bir köylü, kar yağdığı günlerde leylekleri görünce şaşırdığını söyledi. Yuvacık köylüleri de zaman zaman Dicle Nehri kenarında leyleklere rastladıklarını belirtti.