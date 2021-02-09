Küresel ısınma nedeniyle 4 bin yıllık böcek türü İngiltere'ye dönebilir

Birleşik Krallık Doğa Tarihi Müzesi'ndeki (NHM) uzmanlar, 1970’lerde koleksiyona bağışlanan ve çok iyi şekilde korunmuş bir çift böceğin, Birleşik Krallık’ta var olduğu hiç bilinmeyen türe ait olduğunu keşfetti.

Meşe Oğlak Böcekleri adlı bu canlılar (Cerambyx), eski bir meşe ağacının parçasında bulundu. Yapılan testlerde ahşap ve böcekler yaklaşık olarak 3.785 yıl öncesine ait çıktı.

Bu nedenle, uzmanlara göre Birleşik Krallık için yeni tür olmaktan ziyade, bu böcekler bir zamanlar Britanya Adaları'nda endemik olmuş, ancak binlerce yıl önce nesli tükenmiş olabilir.

İngiltere'de havaların doğal olarak soğumasıyla, Birleşik Krallık topraklarında bu böceğin nesli yok oldu.

"GERİ DÖNEBİLİRLER"

National Geographic'e göre iklim değişikliği, canlıların göç etme biçiminde bazı önemli değişikliklere yol açıyor. Bu genellikle doğal yaşam için iyi bir haber değil, ancak NHM küratörleri, tam tersi bu tür böcekler için küresel ısınmanın faydalı olabileceğini savunuyor.

Birleşik Krallık Doğa Tarihi Müzesi'nde kıdemli böcekler küratörü Max Barclay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu böcek türü muhtemelen yaklaşık 4 bin yıl önce Britanya'da vardı çünkü iklim daha sıcaktı. İklim soğudukça yerleşim alanları yok edildiğinde nesli tükendi. Şimdi küresel ısınmayla birlikte gelecekte Britanya'ya dönebileceğine dair göstergeler var" diye konuştu.

