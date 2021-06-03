Küresel ısınma nedeniyle martılar başta olmak üzere birçok tür yüzyılın sonunda yok olacak

Diğer taraftan, raporda halihazırda sanayi öncesi seviyelerin 1 derece üzerinde olan küresel ısınmanın etkilerinin şimdiden görülebildiği tespit edildi.

Bununla birlikte WWF, 2000 ile 2016 yılları arasında kopepodların, balık larvalarının yumurtadan çıkmasından yaklaşık 20 gün önce çiçek açtığını buldu. Sıcaklıkların artmasıyla bu aranın genişleyeceği konusunda uyarı yapıldı.

Çünkü, birçok balık türünü içeren kum balıkları deniz kuşunun beslenmesinin büyük bir bölümünü oluşturuyor ve bu balıkların varlığı kopepod adı verilen kabuklulara bağlı. Ancak şimdi, denizlerin ısınması, kopepodların balıklar yumurtadan çıkmadan önce çiçek açması anlamına geliyor ve balıklar aç kalıyor. Kum balıkları beslenemeyince doğal olarak besin zincirinde bozulma meydana geliyor ve martılar yiyecek bulamıyor.

WWF raporunun yazarları, özellikle İspanya’dan Akdeniz’e kadar kuzey yarımküredeki birçok bölgede yaşayan martıların denizlerin ısınmasından kaynaklanan artan tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

DAĞ TAVŞANLARI KAMUFLE OLAMIYOR

Örneğin, İskoçya'nın Dağlık Bölgesi'ndeki dağ tavşanları, kışın kamuflaj için beyaz bir kürk geliştiriyor. Ancak kar, onların kürkleri kahverengiye dönmeden önce eridiği için yırtıcılar tarafından kolayca avlanmalarına neden oluyor.

KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ BİRÇOK TÜRÜ VURACAK

Öte yandan, çalışma 0,5 derece üzerinde ısınma küçük görünse de, küresel ısınmanın etkilerinin kar leoparı, su aygırları, maymunlar, kurbağalar, deniz kaplumbağaları ve mercanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli türler için zararlı olacağını buldu.

Araştırmacılar, örneğin deri sırtlı kaplumbağaların, kuluçka aşamasında cinsiyeti belirlendiğinden türün sıcaklıktaki çok küçük değişikliklere bile duyarlı olduğunu söyledi.

KÜRESEL TİCARETİ ETKİLEYECEK

Raporda ayrıca, Amazon ormanlarında yaşayan siyah başlı sincap maymununun kaderi de inceledi. Uzmanlar, küresel ısınmanın 1,5 dereceyi aşması durumunda daha fazla sel meydana geleceğini ve bu durumun tüm siyah başlı sincap nüfusunu yok edebileceğini hesapladı.

Diğer taraftan, bilim insanları sıcaklıkların 1,5 dereceyi aşamasının küresel ticareti vuracağı konusunda da uyardı. Buna göre, Güney Amerika'daki Arabica kahve tarlalarının yaklaşık yüzde 90'ı 2050 yılına kadar mahsul vermeyi durduracak.

