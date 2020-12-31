Küresel ısınma nedeniyle Venezuela'daki son buzul da eriyor

El Nacional internet sitesinin haberine göre, Venezuelalı araştırmacılar, ülkenin kuzeybatısındaki Sierra Nevada de Merida Dağı'nın zirvesinde yer alan Humboldt Zirvesi'ndeki son buzulun erimek üzere olduğunu bildirdi.

Araştırmacıların Mayıs 2019 ila Ekim 2020’de iklim değişikliğinin etkilerini belgelemek amacıyla topladıkları kayıtlara göre, Humboldt Zirvesi'ndeki son buz kütlesinin tamamen erimesine çok az süre kaldı.

Bilim adamlarına göre, buzulun başlangıçtaki büyüklüğü 300 futbol sahası genişliğindeydi.