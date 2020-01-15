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  4. Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı

Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 22:31 | Son Güncelleme

ABD'de bilim insanları, son 10 yılın, şimdiye kadar dünyada ölçülen en sıcak dönem olduğunu bildirdi.

Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı

Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), dünya yüzeyinde kara ve denizlerden alınan sıcaklık okumalarıyla ilgili verileri açıkladı.

Açıklamada, 2010-2020 yılları arası dünya ortalama sıcaklığının 14,7 derece olarak tespit edildiği, bunun da 20. yüzyıl ortalamasının 0,8 derece üstünde olduğu kaydedildi.

İklim kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1880'den bu yana son 10 yılda en sıcak 8 yılın yaşandığına dikkati çeken yetkililer, 2019 yılının ise 140 yıl içinde ikinci en sıcak yıl olduğunu vurguladı.

Birçok bilim insanının, orman yangınlarının, buzulların erimesinin, şiddetli hava olaylarının insani faaliyetlerle bağlantılı olduğuna işaret ettiği belirtilen açıklamada, gelecek yılın daha sıcak geçmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Gavin Schmidt, 1960'lardan bu yana her 10 yılın bir öncekinden daha sıcak geçtiğini vurgulayarak, “Kömür, petrol ve gazın yakılmasından kaynaklı sera gazlarını stabilize edene kadar bu artış her yıl gördüğümüzün bir parçası olacak.” ifadesini kullandı.

"YILIN GERİ KALANININ NE GETİRECEĞİNDEN KORKUYORUM"

Georgia Tech İklim Bilimcisi Kim Cobb, 2020'ye korkunç iklim verileri ile başlandığını belirterek, "Hızlı bir şekilde küresel sıcaklık rekorlarını kırdığımızı düşünmek ayıltıcı. Yılın geri kalanının ne getireceğinden korkuyorum." ifadelerini kullandı. (AA)

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