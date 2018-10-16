Küresel ısınma ve Türkiye'ye etkileri

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin başyazarlarından da olan Türkeş, raporun en kuvvetli mesajının 1,5 derece ısınma olduğunu belirterek, "Çeşitli nedenlerle 20. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte son çeyreğinde giderek hızlanan ve günümüzde de hızını sürdüren 1 santigrat dereceye ulaşan bir küresel ısınma düzeyi var. Günümüzde çeşitli model ve gözlem sonuçları verilerine göre, 1 ile 1,2 santigrat derece arasında değişen bir küresel ısınma aslında sanayi öncesine göre şu anda gerçekleşmiş durumda. Bu artış, bütün yeryüzünün aletli ölçüm kayıtlarına göre yüzey ortalama sıcaklıklarındaki artışı gösteriyor." diye konuştu.

İklim değişikliği tehdidine karşı küresel tepkinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve yoksulluğun azaltılma bağlamında hazırlanan 1,5 derecelik Küresel Isınma Özel Raporu, TEMA Vakfı'nca düzenlenen basın toplantısında Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş ile Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Özgül Erdemli Mutlu tarafından değerlendirildi.

İSTANBUL (AA) - TEMA Vakfı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, 20. yüzyılın ikinci yarısıyla başlayan ve günümüzde hızını sürdüren 1 santigrat derecelik küresel ısınmanın yaşandığını belirterek, küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden korunmak için Türkiye'nin Paris Anlaşması'nda etkili bir ülke olarak yer alması gerektiğini belirtti.

Türkeş, 1 santigrat derece ısınmayla yaşanan iklim değişikliğinin çeşitli etkilerinin görülmeye başladığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Küresel sıcaklıklardaki artış, ekstrem hava olaylarındaki artış, sıcak hava dalgalarının sıklığı ve süresindeki artış, yeryüzünün birçok yerinde orman yangınlarının sıklığı, süresi ve yanan alanın artışı, deniz seviyesinin yükselmesi, kutup, kıta buzullarının erimesi, yeryüzünün hemen her coğrafyasında yüksek dağlık alanlardaki vadi buzullarının yok olmak üzere olması, biyolojik çeşitliliğin, ekosistemin etkilenmesi, su kaynaklarının azalması gibi etkiler zaten yaşanıyor. Küresel ısınmayı eğer 1,5 derecede tutarsak mutlu olacağız."

Türkeş, Türkiye'de yıllık ortalamalarda maksimum ve minimum sıcaklarda 1930'dan günümüze kadar artış yaşandığını vurgulayarak, yaz ve tropikal günlerin sayısında ülkenin hemen her tarafında ciddi bir artış olduğunu dile getirdi.

En yüksek sıcaklıklardaki artışın çok kuvvetli olduğunu, en düşük hava sıcaklıklarında ise ise azalış yaşandığını dile getiren Türkeş, şunları kaydetti: