Küresel Isınma Yaban Arılarını Tehdit Ediyor

Kuzey Amerika'daki yaban arısı nüfusunun hızla azalmasının çok ciddi olduğuna dikkat çeken Soroye, raporun yazarlarının bu kadar kısa süre içinde bu kadar ağır bir düşüş yaşandığına inanmakta güçlük çektiğini kaydetti.

Araştırmanın baş yazarı, Ottawa Üniversitesi doktora öğrencisi Peter Soroye, ”Bu tür bir nesil tükenmesi oranı en son dünyaya göktaşının çarpıp dinozorları öldürdüğü dönemde görülmüştü,” dedi.

Araştırmacılar, Avrupa'daki yaban arısı nüfusunun çalışmanın yoğunlaştığı iki zaman dilimi olan 1901-1974 ve 2000-2014 yılları arasında yüzde 17 oranında azaldığını, aynı sürede Kuzey Amerika'daki azalma oranınınsa yüzde 46 olduğunu tahmin ediyor.

Sonuçları bilim dergisi Science'ta yayımlanan araştırmaya göre yükselen sıcaklıkların da etkisiyle yaban arılarının Avrupa ve Kuzey Amerika çapında sayılarının giderek azalması, gıda üretimini de tehdit ediyor.

Yaban arıları nüfusuyla ilgili yapılan bir araştırmaya göre Kuzey Amerika'daki yaban arılarının sayısı bir nesil içinde yarı yarıya azaldı.

Arı nüfuslarının azalmasında rol oynayan diğer etkenlerse tarımda böcek ilaçlarının aşırı derecede kullanılması ve toprak kullanımındaki değişiklikler nedeniyle canlıların yaşam alanlarının yok olması. Ancak uzmanlar, küresel ısınmanın arı soylarının tükenmesini hızlandıran en büyük etken olduğu görüşünde.

Bal arılarından daha büyük olan yaban arıları, bal üretmeseler de döllenmeyi sağladıkları için doğada büyük öneme sahip canlılar. Peter Soroye, kabak, domates ve çilek gibi ürünlerin döllenmesi için yaban arılarına ihtiyaç olduğunu, aynı işlevi bal arılarının göremediğini kaydediyor.

Birleşmiş Milletler'e göre arılar tüm dünyada insanları besleyen meyve ve tohumların dörtte üçünün üretiminde kritik rol üstleniyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Kurumu, geçen yıl, arı nüfuslarındaki düşüş devam ettiği takdirde sebze, meyve, kabuklu yemiş gibi birçok besleyici gıdanın yerini pirinç, mısır ve patates gibi ürünlerle doldurmak gerekeceği, bunun da beslenmede dengesizliğe yol açacağı uyarısında bulunmuştu.