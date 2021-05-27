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"Küresel Isınma Yüzde 40 İhtimalle Paris Anlaşması Sınırını Aşacak"

27.05.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel ısınmanın, gelecek 5 yıl içinde Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen sınırın üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu ihtimalin yüzde 40 olduğunu açıkladı

Küresel ısınmanın, gelecek 5 yıl içinde Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen sınırın üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu ihtimalin yüzde 40 olduğunu açıkladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün yeni bir raporuna göre, 2025 yılı itibariyle dünyanın ısısında yeni bir rekor kaydedilme olasılığı yüzde 90. Bu tahminlere göre, Atlantik Okyanusu’nda oluşacak değişimler dünyada daha da tehlikeli fırtınaların yaşanmasına neden olacak.

Uzmanlar, Kuzey Yarımküre’nin bu yıl, son yıllara kıyasla 0,8 santigrat derece daha ısınacağına, Amerika’nın güneybatı bölgesindeki kuraklığın da devam edeceğine dikkat çekiyor.

2015 yılında imzalanan uluslararası Paris İklim Anlaşması’nda, dünyanın sıcaklığının yarım santigrat dereceden az bir oranda artmasını sağlamak hedefleniyor. Ancak Dünya Meteoroloji Örgütü’nde ifade edilen tahminlere göre, önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5 santigrat derece artış kaydedilmesi ihtimali yüzde 40. Şu an 1,2 santigrat derece olan küresel ısı sanayileşme öncesi dönemlere göre daha yüksek.

Örgütün geçen yıl yayınlanan raporunda, küresel ısınmanın belirlenen hedefin üzerine çıkma olasılığının yüzde 20 olduğu belirtilmişti.

Uzmanlar, elde edilen son verilere dayanarak yapılan tahminlerin ciddi bir şekilde dikkate alınması gerektiği uyarısında bulunuyor.

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