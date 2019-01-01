'Küresel ısınma'yı en fazla onlar önemsiyor

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL ,(DHA) - BİLİMİNSANLARI eğer önlem alınmazsa dünyanın 21'inci yüzyılın sonuna kadar 3.3 derece ısınacağını belirtiyor. Yapılan araştırmalarda ise ülkelerin bu durumu tersine çevirmeyi hedeflemedikleri sonucuna varıldı. Ancak bu durumu tersine çevirmek isteyen bazı ülkeler de yok değil. Almanya merkezli Germanwatch'ın yayınladığı bir araştırmada çevreyi korumak için önlem alan ülkeler sıralandı. 2045 yılına kadar uzun vadeli sıfır emisyon hedefi benimseyen İsveç listenin zirvesinde yer aldı.

Yapılan araştırmalara göre iklim değişikliği için önlem alınmazsa 21'inci yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklığın 3,3 derece artacağı ortaya konuluyor. Almanya merkezli Germanwatch'ın yakın zamanda yayımladığı bir raporda sera gazı emisyonları, yenilenebilir enerji gelişimi ve enerji tüketimine bakılarak 56 ülkenin 2030 yılı için katkı ve hedefleri değerlendirildi. Ancak incelenen 56 ülkenin hiç birinin durumu tersine çevirmeyi hedeflemediği sonucuna varıldı. Biliminsanlarının bu sonuca varmasının sebeplerinden birinin 'amaca ulaşmak için yeterli siyasi iradenin olmaması'ndan kaynaklandığı belirtildi.