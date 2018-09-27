HABER

Küresel ısınmayı tek bir karede böyle anlattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 13:48 | Son Güncelleme

Farklı ülkelerden binlerce fotoğrafçının katıldığı organizasyonda 'Yılın En İyi Çevre Fotoğrafçısı' olabilmek için rekabet eden sanatçılardan ödüle layık görülenler belli oldu.

İşte aralarında bir Türk fotoğrafçının çektiği karenin de bulunduğu görünce kayıtsız kalamayacağınız fotoğraflar ve kazandıkları ödüller...

2018 yılının en iyi çevre fotoğrafları seçildi

1 / 10

Çevresel sorunları gündeme getirmek ve küresel ısınmanın boyutlarını gözler önüne sermek amacıyla her yıl düzenlenen 'Yılın En İyi Çevre Fotoğrafçısı' yarışmasının kazananları belli oldu. (Chinmon Biswas ise bu kareyle Değişen İklimler Ödülü'nü kazandı. )
2 / 10

Dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıların katıldığı yarışmada Yılın En İyi Çevre Fotoğrafçısı unvanına İranlı fotoğrafçı Saeed Mohammadzadeh layık görüldü. İran'daki Urmiye Gölü'ne oturan bir gemiyi fotoğraflayan Mohammadzadeh, iklim değişikliğiyle yaşanan kuraklıkları gözler önüne serdi. Okyanus suyundan 8 kat daha tuzlu olan göl, baraj ve sulama projeleri nedeniyle kurumaya yüz tutmuş.
3 / 10

İranlı fotoğrafçı Younes Khani İnşa Edilen Çevre Ödülü'ne layık görüldü. Fotoğrafta, 2017 yılında 600'den fazla insanı öldüren yıkıcı bir depremin ardında kalan izler var.
4 / 10

Tapan Karmaker - Yılın En Çok Beğenilen Çevre Fotoğrafçısı
5 / 10

Jing Li - Yılın Övgüyle Bahsedilen Çevre Fotoğrafçısı
6 / 10

Yarışmada bir Türk de ödül aldı. Ümmü Kandilcioğlu, sazlardan balya yapan işçiyi fotoğrafladı.
7 / 10

Fardin Oyan - Genç Çevre Fotoğrafçısı
8 / 10

Calvin Ke - Yılın Övgüyle Bahsedilen Çevre Fotoğrafçısı
9 / 10

Thigh Wanna - Yılın Övgüyle Bahsedilen Çevre Fotoğrafçısı
10 / 10

Antonio Aragón Renuncio - Yılın En Çok Beğenilen Fotoğrafçısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf Yarışması fotoğraf

En Çok Okunan Haberler

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Tan Taşçı diş hekimi Pelin Elecik'i taciz etmiş

Tan Taşçı diş hekimi Pelin Elecik'i taciz etmiş

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramil Guliyev hangi alanda yarışarak altın madalyalar kazanmıştır. (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Ramil Guliyev hangi alanda yarışarak altın madalyalar kazanmıştır. (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü böyle kutlandı

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü böyle kutlandı

Bu karedeki farkı bulabildiniz mi?

Bu karedeki farkı bulabildiniz mi?

Kastamonu'da facia! Evler alev alev yanıyor

Kastamonu'da facia! Evler alev alev yanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.