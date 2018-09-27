Küresel ısınmayı tek bir karede böyle anlattılar

İşte aralarında bir Türk fotoğrafçının çektiği karenin de bulunduğu görünce kayıtsız kalamayacağınız fotoğraflar ve kazandıkları ödüller...

2018 yılının en iyi çevre fotoğrafları seçildi

1 / 10 Çevresel sorunları gündeme getirmek ve küresel ısınmanın boyutlarını gözler önüne sermek amacıyla her yıl düzenlenen 'Yılın En İyi Çevre Fotoğrafçısı' yarışmasının kazananları belli oldu. (Chinmon Biswas ise bu kareyle Değişen İklimler Ödülü'nü kazandı. )

2 / 10 Dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıların katıldığı yarışmada Yılın En İyi Çevre Fotoğrafçısı unvanına İranlı fotoğrafçı Saeed Mohammadzadeh layık görüldü. İran'daki Urmiye Gölü'ne oturan bir gemiyi fotoğraflayan Mohammadzadeh, iklim değişikliğiyle yaşanan kuraklıkları gözler önüne serdi. Okyanus suyundan 8 kat daha tuzlu olan göl, baraj ve sulama projeleri nedeniyle kurumaya yüz tutmuş.

3 / 10 İranlı fotoğrafçı Younes Khani İnşa Edilen Çevre Ödülü'ne layık görüldü. Fotoğrafta, 2017 yılında 600'den fazla insanı öldüren yıkıcı bir depremin ardında kalan izler var.

4 / 10 Tapan Karmaker - Yılın En Çok Beğenilen Çevre Fotoğrafçısı

5 / 10 Jing Li - Yılın Övgüyle Bahsedilen Çevre Fotoğrafçısı

6 / 10 Yarışmada bir Türk de ödül aldı. Ümmü Kandilcioğlu, sazlardan balya yapan işçiyi fotoğrafladı.

7 / 10 Fardin Oyan - Genç Çevre Fotoğrafçısı

8 / 10 Calvin Ke - Yılın Övgüyle Bahsedilen Çevre Fotoğrafçısı

9 / 10 Thigh Wanna - Yılın Övgüyle Bahsedilen Çevre Fotoğrafçısı