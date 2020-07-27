Küresel liderlik anketi: Türkiye'nin yüzde 73'ü Trump'ı onaylamıyor

ABD merkezli Gallup araştırma şirketinin 135 ülkede gerçekleştirdiği liderlik anketinde en çok beğenilen ülke Almanya oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'a 2019 yılında destek, önceki yıllara göre artsa da, kendisinden önceki iki ABD başkanına göre düşük kaldı.

Anket kapsamında 135 ülke ve bölgede her bir yerde en 1000 yetişkine ABD, Almanya ve Rusya liderliği ile ilgili görüşleri soruldu. Çin'de ise ülke ve bölge sayısı 136 oldu.

2019 yılında da küresel liderlik açısından en çok beğenilen ülke yüzde 44 beğeni oranıyla Almanya oldu. Angela Merkel'in liderliğindeki ülke son üç yıldır ankette birinci geliyor.

Almanya'nın ardından gelen ABD, Çin ve Rusya'nın sadece bir kaç puan önünde yer aldı.

Donald Trump yönetimindeki ABD'nin küresel beğenilme oranı yüzde 33 çıktı. ABD'yi Çin yüzde 32 ile takip etti. Vladimir Putin yönetimindeki Rusya liderliğine destek ise yüzde 30'da kaldı.

Anket koronavirüs salgınından önce Mart 2019-Şubat 2020 arasında gerçekleştirildi.

Gallup Direktörü Mohamed Younis 'öngörülebilen' liderlerin saygı uyandırdığını söyledi. Younis, "Uzun süredir Almanya Başbakanı olan Angela Merkel, sevilsin veya nefret edilsin, hem Avrupa'da hem 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan kürsel düzende son derece belirsiz zamanlarda en öngörülebilir liderlerden biri oldu" dedi.