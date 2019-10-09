Küresel mobil büyüme haritası yayımladı

Adjust, ilk mobil büyüme haritasını yayımladığını bildirdi. Verilere göre; Vietnam, Tayland ve Myanmar en hızlı büyüyen üç ülke olurken; LATAM ülkeleri, Brezilya ve Kolombiya ile ikinci sırada yer aldı. Mobil ölçüm, sahtekarlık önleme ve siber güvenlik alanında endüstri liderlerinden Adjust, ilk mobil büyüme haritasını yayımladığını açıkladı. Verilerini 2018’de piyasaya sürülen yaklaşık 3 bin 500 app’ten alan rapor, büyüme, kullanıcıları elinde tutma ve diğer anahtar metrikleri haritalandırdı. Ayrıca 31 ülkedeki ve dört dikeydeki (e-ticaret, eğlence, oyun ve araçlar) verileri ülkelere göre ayırdı ve app’lerin ne kadar iyi performans gösterdiğini sundu. Mobil büyüme haritası, küresel pazarda app’lerin yükselişlerini haritalandırmak için Adjust tarafından geliştirilen yeni bir metrik olan ’büyüme puanı’nı kullanıldı. Bu ölçüm, her bir dikey ve ülke için aylık toplam app kurulumu sayısının, aylık aktif kullanıcı (MAU) sayısına bölünmesiyle hesaplandı ve büyüme oranını MAU tabanına göreli olarak gerçekleşen kurulumlarla ortaya koyuldu.

Açıklanan verilere göre; APAC ülkeleri en hızlı büyüyen pazarlardan ve büyüme liderliğini elinden bırakmadı. Vietnam, Tayland ve Myanmar en hızlı büyüyen üç ülke olurken; LATAM ülkeleri, Brezilya ve Kolombiya ile ikinci sırada yer aldı.

LATAM ülkelerinde en çok talebi oyun ve e-ticaret uygulamaları gördü. Hatta ilk beş ülkenin dördü LATAM bölgesinde bulunduğu kaydedildi. Genel olarak, oyunlar kurulumların yüzde 33’ünü oluşturarak ilk sırada yer aldı. Kullanıcıların app’i kullanma süreleri yüzde 10 ve reklam harcamaları yüzde 74 olduğu kaydedildi. LATAM bölgesi e-ticaret uygulamalarına olan talepte ilk sırada yer aldığı açıklanırken. Meksika, Şili ve Kolombiya sektördeki en yüksek büyüme oranına sahip olduğu belirtildi. Endonezya’da en hızlı büyüyen dikey, üretkenlik ve araçlar kategorisindeki app’ler oldu. Endonezya, streaming servisleri ve video uygulamalarının çok popüler olduğu güçlü bir pazar olduğu gözlenirken, Mayıs’ta yayımlanan Adjust Global App trendleri 2019 raporunda da belirtildiği gibi en hızlı büyüyen pazar Endonezya oldu. Eğlence ve oyunların yanında, üretkenlik ve araçlar kategorisi bu ülkedeki çok hızlı büyüyen bir dikey oldu (Hava durumu app’lerinin bu kategorinin büyümesindeki etki çok büyük).