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Küresel Mülteci Forumu'nda Türkiye'den sergi ve konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 09:59 | Son Güncelleme

İSVİÇRE'nin Cenevre kentinde gerçekleşecek 1’inci Küresel Mülteci Forumu çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergi açılacak.

Küresel Mülteci Forumu'nda Türkiye'den sergi ve konser

ANKARA, (DHA)- İSVİÇRE'nin Cenevre kentinde gerçekleşecek 1’inci Küresel Mülteci Forumu çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergi açılacak.
1'inci Küresel Mülteci Forumu, 17-18 Aralık tarihlerinde Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ile İsviçre Hükümeti'nin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye'nin eş başkanlığında Cenevre'de Milletler Sarayı'nda gerçekleştirilecek. İki gün sürecek konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eş başkanlık yapacak. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla gerçekleşecek forum, liderleri ve bu alanda tanınmış aktörleri bir araya getirecek. Küresel Mülteci Forumu çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlığı ile Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma bir resim ve fotoğraf sergisi açılacak. Tüm Forum katılımcıları, Milletler Sarayı içinde kurulacak sergiyi ziyaret edebilecekler. 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' sergisi kapsamında, Suriye'nin önemli sanat akademileri ve okullarından mezun olmuş Abdallatif Al Jeemo, Ahmad Abdulwahab Aldulli, Ahmad Raid Mohamad, Aladdin Alhassoun, Imad Habbab, Ibrahim Alhassoun, Khayyam Zedan, Ahmad Muaddamani, Bassam Khabieh, Ghith Beram, Jawad Kurabi, Malek Alrifaii, Noor Hamza'ya ait 14 yağlıboya resim ve 14 fotoğraf yer alacak.
BİRÇOK LİDER KATILACAK
İki gün sürecek küresel konferans, Birleşmiş Milletler'in Aralık 2018'de New York'ta kabul ettiği Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat'ın hayata geçirilmesi yolunda, bakanlıklar seviyesinde gerçekleşecek ilk toplantı olma özelliğini taşıyor. Foruma birçok ülke lideri, hükümet yetkilisi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri katılacak. 17 Aralık Şeb-i Arus gecesine denk gelen 1. Küresel Mülteci Forumu çerçevesinde katılımcılara, 13. Yüzyılda Belh'ten Konya'ya göç etmiş olan Hz. Mevlana'nın barış ve sevgi mesajını vurgulayan bir bilgi notu sunulacak. Aynı akşam İsviçre tarafından düzenlenecek 800 kişilik resepsiyonda arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu ile neyzen Kaşif Demiröz tarafından peşrev ve saz semaileri konseri verilecek.

FOTOĞRAFLI

Küresel Mülteci Forumu'nda Türkiye'den sergi ve konser

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