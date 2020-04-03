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Küresel salgın nedeniyle Afrika’ya acil yardım koridoru

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2020 12:35 | Son Güncelleme

BM Dünya Gıda Programı, küresel salgın nedeniyle Afrika ülkelerine yardım için bir koridor oluşturdu.

BM, salgın nedeniyle milyonlarca kişinin daha açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından endişe ediyor.Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), koronavirüs küresel salgını nedeniyle çok sayıda ülkenin sınırlarını kapatması üzerine Afrika'nın güneyine gıda yardımı için bir koridor açıldığını duyurdu. Program Direktörü Lola Castro, Güney Afrika'nın Zimbabve, Malavi, Botsvana ve Namibya’ya kendi kıyıları üzerinden gıda maddeleri yardımı ulaştırılmasına onay verdiğini aktardı.

Yaklaşık 45 milyon insanın geçen sene yaşanan kuraklık ve hortum nedeniyle halihazırda açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bölgede salgının durumu daha da kötüleştirebileceğinden endişe ediliyor.

"Milyonlarca kişi açlık krizi ile karşı karşıya"

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Berlin Bürosu Sözcüsü Bettina Lüscher, koronavirüs pandemisi nedeniyle tehlike çanlarının çaldığına işaret ederek, küresel çapta milyonların büyük bir açlık kriziyle karşı karşıya kalabileceğini kaydetti. 80’i aşkın ülkede 87 milyon kişiye gıda yardımı yaptıklarını söyleyen Lüscher, halihazırda savaşlar, iklim değişikliği, kuraklık ve seller yüzünden giderek ağırlaşan tabloya bir de koronavirüs küresel salgınının eklendiğini belirtti.

Koronavirüsün pek çok Afrika ülkesinde görülmesinin durumu özellikle de sağlık sistemleri ve ekonomileri zayıf bölgelerde tabloyu daha da ağırlaştırdığını söyleyen Lüscher, "dünyanın en büyük yardım örgütü olarak şu ana kadar hiç karşılaşmadıkları bir tabloyla karşı karşıya olduklarını" kaydetti.

Açlıktan muzdarip 820 milyon insan

Birleşmiş Milletler verilerine göre halihazırda dünya çapında 820 milyon kişinin açlıktan muzdarip olduğu tahmin ediliyor. Sadece Doğu Afrika’da yeterli beslenemeyen insanların sayısı 15 milyona ulaşıyor. Lüscher, küresel salgın nedeniyle milyonlarca kişinin daha açlıkla karşı karşıya kalmasından endişe ettiklerini söyledi.

WFP Sözcüsü, karantina kısıtlamaları ve sınırlarının kapatılması nedeniyle örgütün, yardım malzemelerinin ilgili bölgelere ulaştırılabilmesi için hükümetlerle müzakere etmesinin şart olduğunu belirtti.

Lüscher ayrıca, pandemi nedeniyle dünya çapında bazı stratejik bölgelerde üç aylık gıda rezerve etmeyi planladıklarını, bunun için de finansör devletlerden 2020 için ayrılan 1 milyar 800 milyon euroyu bir an önce programa aktarmalarını talep edeceklerini söyledi.

Haber ajansı Reuters’ın verilerine göre Afrika'da şu ana kadar 6 bin 650 koronavirüs vakası ve virüs kaynaklı 240 ölüm bildirildi. Dünya çapında virüse karşı alınan önlemlerin ekonomik sonuçlarının da kıtayı şimdiden oldukça olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Reuters,epd / SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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