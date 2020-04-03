Küresel salgın nedeniyle Afrika’ya acil yardım koridoru

BM, salgın nedeniyle milyonlarca kişinin daha açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından endişe ediyor.Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), koronavirüs küresel salgını nedeniyle çok sayıda ülkenin sınırlarını kapatması üzerine Afrika'nın güneyine gıda yardımı için bir koridor açıldığını duyurdu. Program Direktörü Lola Castro, Güney Afrika'nın Zimbabve, Malavi, Botsvana ve Namibya’ya kendi kıyıları üzerinden gıda maddeleri yardımı ulaştırılmasına onay verdiğini aktardı.

Yaklaşık 45 milyon insanın geçen sene yaşanan kuraklık ve hortum nedeniyle halihazırda açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bölgede salgının durumu daha da kötüleştirebileceğinden endişe ediliyor.

"Milyonlarca kişi açlık krizi ile karşı karşıya"

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Berlin Bürosu Sözcüsü Bettina Lüscher, koronavirüs pandemisi nedeniyle tehlike çanlarının çaldığına işaret ederek, küresel çapta milyonların büyük bir açlık kriziyle karşı karşıya kalabileceğini kaydetti. 80’i aşkın ülkede 87 milyon kişiye gıda yardımı yaptıklarını söyleyen Lüscher, halihazırda savaşlar, iklim değişikliği, kuraklık ve seller yüzünden giderek ağırlaşan tabloya bir de koronavirüs küresel salgınının eklendiğini belirtti.