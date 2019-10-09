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Küresel şirketlerin "vergi oyununa" karşı hükümetlerin eli güçleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:56 | Son Güncelleme

OECD; Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google gibi dijital şirketler dahil uluslararası şirketlerin vergilendirilmesi konusunda yeni önerilerini açıkladı - Yeni vergi önerileri; şirketlerin patentleri, lisansları veya ana merkezlerinin olduğu yerler yerine, onların faaliyette bulundukları ve kar ettikleri yerlerde vergilendirilmesi prensibine dayanıyor ve hükümetlerin vergi konusunda elini güçlendiriyor

BERLİN (AA) - Uluslararası vergi standartlarını belirleyen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD); Facebook, Apple, Amazon ve Google gibi dijital devler dahil büyük şirketlerin vergilendirme konusunda hükümetlerin elini güçlendirecek önerilerini G20 maliye bakanlarına sunacağı bildirildi.

Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma (MAKA-BEPS Base Erosion and Profit Shifting) Eylem Planı üzerinde 2012 yılından bu yana çalışan OECD; Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google gibi dijital şirketler dahil yüksek karlar sağlayan uluslararası şirketlerin vergilendirilmesi konusunda yeni önerilerini açıkladı.

OECD'nin vergi konusundaki yeni önerileri, sadece dijital teknoloji şirketlerini değil, otomobil ve lüks ürünler gibi birçok sektörde faaliyet gösteren şirketleri de etkilerken, uluslararası şirketlerin daha fazla vergi vermesini hedefliyor.

OECD önerilerinin, Fransa ve İngiltere gibi bazı ülkelerin Amazon, Google ve Apple gibi bazı ABD'li teknoloji şirketlerine bir dizi dijital verginin getirilmesinden sonra gelmesi dikkati çekti.

Söz konusu yeni vergi önerileri; şirketlerin patentleri, lisansları veya ana merkezlerinin olduğu yerler yerine, onların faaliyette bulundukları ve kar ettikleri yerlerde vergilendirilmesi prensibine dayanıyor ve hükümetlerin vergi konusunda elini güçlendiriyor.

- "Söz konusu öneriler, bazı vergi gelirlerini kaybedecek ülkeler için bile kabul edilebilir"

OECD'den yapılan açıklamada, söz konusu önerilerin bazı vergi gelirlerini kaybedecek ülkeler için bile kabul edilebilir olduğu belirtilerek, uluslararası vergilendirmeye bir çözüm bulunmaması halinde ülkelerin tek taraflı önlemlerinin artacağına işaret edildi.

Özellikle ABD merkezli dijital ekonomi devlerinin, sadece merkez binalarının bulunduğu ülkelere vergi ödemesi toplumsal tepkilere neden oluyor. Google ya da Facebook, İrlanda gibi vergi avantajı olan ülkelere merkez binasını kuruyor ve burada düşük vergi ödüyor. Bu firmalardan vergi alamayan hükümetlere, kamuoyunun baskısının giderek artması da dikkati çekiyor.

OECD önerilerinin, G20 maliye bakanlarının 17-18 Ekim'de Washington'da gerçekleştirilecek toplantıda maliye bakanlarına sunulacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
BEPS dijital vergi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) vergi

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