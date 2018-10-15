Küresel Yatırımlar Azalıyor

Dünyada doğrudan yapılan dış yatırımların geçtiğimiz yıla göre yüzde 41 oranında azaldığı açıklandı. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Teşkilatı (UNCTAD), uluslararası yabancı dış yatırımlarda ve küresel şirketlerin yatırım akışlarının yılın ilk altı ayında keskin bir şekilde düştüğünü belirterek ortaya çıkan küresel tabloyu “kasvetli” olarak değerlendirdi.

Küresel yatırımlardaki azalmanın ABD’nin uyguladığı yeni vergi sistemi olduğu ve birçok küresel ABD’li şirketin vergi indiriminden yararlanmak için yurt dışı karlarını Amerika’ya getirdiği ifade edildi.

Küresel yatırımlar 2005 yıl seviyesine düştü

UNCTAD’ın hazırladığı son raporda, küresel doğrudan yabancı yatırımların 2018 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 daha düşük olduğunu ve 2005 yılından bu yana gelinen en düşük seviyede olduğunu kaydedildi.

Doğrudan yapılan küresel yatırımların yılın ilk altı ayında 470 milyar dolarla sınırlı kaldığı ifade edildi.

“Küresel tablo kasvetli”

UNCTAD’ın Yatırım ve İşletme Bölümü Direktörü James Zhan, Doğrudan yabancı yatırımın önemli olduğunu, çünkü ülkelere dış sermaye, teknoloji, piyasa erişimi ve vergi katkılarına dış yatırımlarla erişim olduğunu belirterek, “genel olarak ortaya çıkan küresel tablo kasvetli“ dedi.