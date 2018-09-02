İSTANBUL (AA) - Bir çok ülkeden eğitim sendikasının katılımıyla düzenlenen "Küreselleşme, Eğitim ve Sendikalar Uluslararası Sempozyumu" yayımlanan sonuç bildirgesiyle sona erdi.

Temel insan haklarının ve onurunun, çabaların, özgürlüğün ve evrensel ilkelerin korunmasını sağlamak için birlikte hareket edilmesi gerektiği vurgulanan bildirgede, "Baskı ve zulüm gören insanların haklarını savunmak için bir aradayız, ezilenlerle birlikte bu hak mücadelesini sürdüreceğiz" denildi.

"Devletlerin, sosyal adalet arayışındaki aktörler arasındaki farklılıkları ve eşitsizlikleri görmesi gerektiğini, tüm sektörler için adaleti sağlayacak adımlar atmasının önemini, uyuşmazlıkları ortadan kaldıracak mekanizmaları kurması gerektiğini vurguluyoruz" denilen sonuç bildirgesinde, evrensel sosyal adalet vurgusu yapıldı.

Bildirgede şu görüşler dile getirildi:

"Sürdürülebilir kalkınma, kapsayıcı sosyal güvenlik hakları ve uygulamalarıyla birlikte insana yakışır çalışma hayatı için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Eğitimin, cehalete ve her türlü sömürüye karşı en güçlü silah olduğuna inanıyoruz. Çocuk işçiliğine, güvencesiz çalışmaya ve korunmasız iş hayatına karşı mücadele, sendikalar olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Hükümetlerden küreselleşen bir dünyada eğitim sendikaları ile iş birliği içinde, yüksek kaliteli eğitimi desteklemelerini ve geliştirmelerini, tüm eğitimciler için mesleki gelişime tam erişim sağlamalarını ve destek vermelerini, din, fikir, cinsiyet ve etnik kökene bakmaksızın herkese eşit fırsat imkanı sağlamalarını ve ulusal kimliklere saygı duymalarını, çocuklarımızın demokratik bir ortamda farklı kimliklerle bir arada yaşayabilme becerilerini geliştirmesini ve bu doğrultuda bir eğitim verilmesini sağlamalarını talep ediyoruz."

