Kurgucu Ayhan Ergürsel anıldı

İSTANBUL (AA) - 38. İstanbul Film Festivali etkinleri kapsamında Türk sinemasında "Kasaba", "Mayıs Sıkıntısı", "İklimler" ve "Yumurta" gibi filmlerin kurgu yönetmenliği yapan Ayhan Ergürsel, "Kurgucu Sihirbaz Değildir" etkinliğiyle anıldı.
Ayhan Ergürsel’in Cut / Kes adlı otobiyografik filminden parçaların gösterildiği Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezindeki etkinliğe Hande Güneri, Tolga Esmer, Mustafa Kara, Serkan Acar, Muhammet Çakıral, Bilal Çakay, Sadık İncesu, Ahmet Çadırcı ve Ergürsel'in dostları bir araya geldi.
Etkinlikte konuşan yönetmen Mustafa Kara, Ergürsel'i rahmetle andığını belirterek, "Bizi bu salona getiren onun sadece iyi bir kurgu olması değildi. Bunun yanında Ayhan Ergürsel çok iyi bir insandı." dedi.
Kara, sinema sektörünün zor bir sektör olduğuna dikkati çekerek, Ergürsel'in herkesle iyi ilişkiler kurabilen, hayat canlısı ve espritüel bir karaktere sahip olduğunu söyledi.
Kurgucu Hande Güneri, Ergürsel'in sezilerinin çok yüksek olduğuna işaret ederek, "Yeni yeni farkına varıyorum, Ayhan abiden öğrendiklerimin. O filmin ritmine kurgu teknikleriyle çok şey katıyordu." ifadelerini kullandı.
Ergürsel'in filmin bütünüyle düşünüp kurgular yaptığını belirten Güneri, "Bize düşen bundan sonra ondan öğrendiklerimizi devam ettirmektir. Ayhan Ergürsel kendisini sinemaya adamış bir kahramandı." şeklinde konuştu.
Yönetmen Serkan Acar ise Ergürsel'le son 7-8 yılda yoğun mesaileri olduğunu aktararak, "Ayhan Ergürsel'de sezgisel gücünün yanında çocuksu bir hümanizması vardı. Yeşilçam'ın inceliklerine sahip biriydi. Kurguculukta geleceği temsil ediyordu. Mekanı cennet olsun." dedi.
- Ayhan Ergürsel
57 Yaşında kalp krizi nedeniyle ani ve zamansız aramızdan ayrılan Türk Sinemasının değerli kurgucusu Ayhan Ergürsel, özellikle 2000 sonrası yönetmenlerin filmlerine büyük katkılar sağladı ve geride kıymetli eserler bıraktı.
Montaj teknikleri, estetik anlatımı ve etki yöntemleriyle bambaşka düşünen ve bambaşka kurgulayan büyük üstadın çalıştığı filmler arasında Cazibe Hanım’ın Gündüz Düşleri, Ağrı’ya Dönüş, Kız Kulesi Aşıkları, Kasaba, Mayıs Sıkıntısı, İklimler, Yumurta, 11’e 10 Kala, Üç Maymun sayılabilir.
Yönetmenin kafasında oluşturduğu resmi, teknik ve estetik bilgisiyle gerçekleştirmesine yardımcı olan deneyimli kurgucu, özellikle ilk filmini çeken yönetmenlerle çalıştı, fikirleriyle onlara ilham verdi.
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