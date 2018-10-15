"Kurguladım" diyerek itiraflarını inkar etti

İlerleyen saatlerde kendisini arayan öğretmen Albay Ertan Erol'un, alarm durumu olduğunu, acilen kışlaya gelmesi gerektiğini, ayrıca bu durumu diğer yüksek lisans öğrencilerine de bildirmesi için emir verdiğini iddia eden Koçyiğit, bunun üzerine aynı lojmanda oturdukları yüzbaşılar Ali Kıratlı ve Yunus Emre Toprak ile saat 01.00 sıralarında Kara Harp Okulu'na geldiklerini anlattı.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı eski yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınıp itirafçı olan, daha sonra beyanlarından vazgeçince tutuklanan eski yüzbaşı Abdulkadir Koçyiğit savunma yaptı.

Burada albaylar Erol, Önder Haluk Tekbaş ve Metin Gülenç ile karşılaştığını anlatan Koçyiğit, daha sonra talimat üzerine askeri kıyafetlerini giyip bir tüfek alarak karargahta beklemeye başladığını kaydetti.

Sabah saatlerine kadar konumunu koruduğunu savunan Koçyiğit, herhangi yasa dışı bir eylemde bulunmadığını öne sürdü.

- İtiraflarından vazgeçti

Tutuksuz yargılandığı sırada Akın'ın ifadesi doğrultusunda gözaltına alındığını aktaran Koçyiğit, emniyet ve savcılık aşamasında avukatıyla birlikte verdiği beyanlarında, "örgüte çocukluk yıllarında katıldığı", "kod adının bulunduğu" ve "örgüt içi katalog evliliği yaptığı" gibi bilgilerin bulunduğu el yazısı beyanlarını kabul etmedi.

"Etkin pişmanlık hükümleri" kapsamında paylaştığı bilgileri yönlendirme sonucu verdiğini öne süren Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Bahse konu şahsın (Burak Akın) ifadesi bana söylendi, önüme kağıt kalem konularak onun ifadeleri doğrultusunda yazmamı istediler. Yöneltilen suçlamaları kabul etmem halinde buradan kurtulacağım söylendi. Ben de Akın'ın beyanları doğrultusunda söz konusu ifadeyi verdim. 'Metin' kod ismini kullandığım beyanımda geçmiştir. Akın, ifadesinde bu kod ismi kullandığımı söylemişti. Bunu da o ifadeden aldım. Zaten Akın'ın dışında başka kimsenin aleyhimde ifadesi yoktur. Bu da Akın'ın paranoyak bir tutum içinde olduğunu gösteriyor."