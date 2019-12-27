Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırmışlar

İzmir’de iddiaya göre suç örgütü kurarak sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırdıkları iddia edilen 13 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigorta şirketlerinin avukatları tarafından verilen şikayet dilekçelerinde sigorta şirketlerinden haksız olarak ödeme almak için sahte kaza düzenlendiği iddiaları üzerine harekete geçti. Suç örgütüne yönelik araştırmada şüphelilerin, iddiaya göre genellikle trafik ışıklarına veya araçlara çarpmak suretiyle bilinçli kaza yaparak düzenlenen sahte kaza raporları ile fahiş şekilde gerçek olmayan onarım ve parça bedeli talep ettikleri belirlendi. Şüphelilerin araçları da kendilerine ait oto tamirhanelerinde tamir ettirdikleri belirtildi. Aynı sürücülerin birden fazla kazaya karıştığı ve kazaların güvenlik veya şehir polis kameralarının bulunmadığı bölgelerde gerçekleştiği, aynı çekicilerle servislere getirildiği de tespit edildi. Yine kaza tespit tutanaklarının sonradan düzenlendiği ve değiştirildiği belirlendi. Suç örgütünün kendilerini dolandırdığını iddia eden sigorta şirketleri, onarım taleplerini reddetmesi üzerine örgüt üyelerinin birden fazla sigorta binasını basarak şirket yöneticilerine hakaret ve tehditkar söylemlerde bulunduğu ve zor kullanarak gözdağı verdikleri iddiasıyla şikayetçi oldu.