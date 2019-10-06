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Kurgusal Duruşma Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 18:51 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezince 6'ncısı bu yıl düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nın finalinde, Ordu Barosu birinci oldu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezince bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nda, Ordu Barosu birinci seçildi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, finalleri iki gün boyunca Ankara'da gerçekleştirilen yarışmada haziran ayında 54 baronun katılımıyla gerçekleştirilen bölge elemelerinde birinciliği alan takımlar yarıştı.

Bu kapsamda İstanbul, Kahramanmaraş, Çorum, Ordu, Malatya, Afyonkarahisar ve Eskişehir barolarına kayıtlı stajyer avukatların yarıştığı finalde, birinciliği Ordu, ikinciliği Kahramanmaraş, üçüncülüğü ise İstanbul baroları elde etti.

Final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törende, Yargıtay Onursal Daire Başkanı Necdet Gürbüztürk, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, avukat Rabia Balkanlı'dan oluşan jüri üyelerine teşekkür plaketi sunuldu.

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Kurgusal Duruşma Yarışması Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması

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