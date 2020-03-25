Kuril Adaları nerede? Rusya’nın Kuril Adaları’nda 7,5 şiddetinde deprem!

Son depreler göz önüne alındığında yakın zamandaki en büyük depremlerden Kuril Adaları’nda gerçekleşti. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun açıklamasına göre Kuril Adaları’na bağlı Severo bölgesinin 213 kilometre güneydoğu açıklarında meydana gelen depremin, yerin 56,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin ardından Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD’nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.
Kuril Adaları Rusya'ya bağlı, 1300 kilometre boyunca uzanan, Büyük Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran 56 adadan oluşur. Volkanik hareketler sonucu oluşmuş adalarda sık sık depremler olmaktadır. Adacıklarda bulunan yaklaşık 100 volkandan 35'i günümüzde hâlâ aktiftir.