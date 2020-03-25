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Kuril Adaları nerede? Rusya’nın Kuril Adaları’nda 7,5 şiddetinde deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 10:17 | Son Güncelleme

Rusya’nın Uzak Doğu Federal Bölgesi’nde yer alan Kuril Adaları’nda 7,5 şiddetinde büyük bir deprem meydana geldiği açıklandı. Deprem haberi ile birlikte tsunami uyarısı da yapıldı. Peki Kuril Adaları nerede? İşte Kuril Adaları’nın haritadaki yeri ve tsunami tehlikesi altındaki yerler...

Kuril Adaları nerede? Rusya’nın Kuril Adaları’nda 7,5 şiddetinde deprem!

Son depreler göz önüne alındığında yakın zamandaki en büyük depremlerden Kuril Adaları’nda gerçekleşti. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun açıklamasına göre Kuril Adaları’na bağlı Severo bölgesinin 213 kilometre güneydoğu açıklarında meydana gelen depremin, yerin 56,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin ardından Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD’nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.

KURİL ADALARI NEREDE?

Kuril Adaları Rusya'ya bağlı, 1300 kilometre boyunca uzanan, Büyük Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran 56 adadan oluşur. Volkanik hareketler sonucu oluşmuş adalarda sık sık depremler olmaktadır. Adacıklarda bulunan yaklaşık 100 volkandan 35'i günümüzde hâlâ aktiftir.


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Kuril adaları deprem söylentisi

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